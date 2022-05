Bắt côn đồ tông ô tô không bồi thường còn đánh người ở cầu sông Hàn

Sáng 6.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) di lý đối tượng côn đồ điều khiển ô tô tông vào đuôi xe người khác ở cầu sông Hàn, không bồi thường mà còn đánh người khác phải nhập viện.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 5.5, anh Nguyễn Phước Sang (27 tuổi, ngụ 195 Lê Thạch, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) điều khiển ô tô BS 43A – 48... qua cầu sông Hàn và dừng đèn đỏ ở nút giao Ngô Quyền – Phạm Văn Đồng (Q.Sơn Trà).

Lúc này, ô tô BS 43A – 625.92 do Phạm Văn Tiến (35 tuổi, ngụ tổ 59 P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) điều khiển từ phía sau đâm vào đuôi xe của anh Sang.

Sau va chạm, anh Sang xuống xe kiểm tra thì thấy phần cản sau bên trái bị móp, trầy sơn nên nói với Tiến: “Anh đưa cho em 1 triệu đồng để sửa xe, hoặc đợi em gọi bên công an, bảo hiểm đến lập hồ sơ giải quyết”.

Tiến trả lời không có tiền và nói “Mày gọi ai thì gọi đi”. Đồng thời, dùng tay trái nắm cổ áo, tay phải đấm vào mặt anh Sang khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đường.





Dù anh Sang vừa nằm vừa dùng hai tay che đầu, mặt nhưng vẫn bị đối tượng côn đồ này kéo tay ra, tiếp tục đấm liên tiếp 2 cái và đạp 1 cái vào người.

Người đi cùng xe với Tiến là Hiếu (chưa rõ lai lịch) cũng đá mạnh vào mặt anh Sang. Tiến tiếp tục dùng tay chân đấm đá vào đầu, mặt nạn nhân cho đến khi Q. (đi cùng xe với Hiếu) can ngăn.

Nhóm Tiến bỏ đi hát karaoke, còn anh Sang được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với thương tích sưng phù mặt, đầu.

Sau đó, Tiến đi một mình vào TP.Hội An (Quảng Nam) ăn nhậu. Đến khuya 5.5, Tiến bị Công an Q.Sơn Trà bắt giữ tại Hội An.

Theo Công an Q.Sơn Trà, Tiến có tiền án cố ý gây thương tích năm 2018. Hiện công an tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan vụ đánh người sau va chạm ô tô ở cầu sông Hàn.