‘Bất cứ quốc gia nào cũng cần đặt vấn đề về tự lực, tự cường’

Những khía cạnh của "tự chủ chiến lược"

Tại cuộc trao đổi hỏi đáp cấp cao, trả lời câu hỏi về ý nghĩa của tự chủ chiến lược với ASEAN và Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với bất cứ quốc gia nào, tổ chức nào cũng cần đặt vấn đề về tự lực, tự cường, chủ động chiến lược, thể hiện qua một số khía cạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng New Zealand và Tổng thống Timor Leste trao đổi hỏi đáp cấp cao ẢNH: TUẤN MINH

Về quan hệ đối ngoại, phải luôn giữ thế cân bằng, đối xử công bằng, hữu nghị với các đối tác, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển dựa trên luật lệ.

Cùng với đó, phải có thực lực, kinh tế phải phát triển, nếu kinh tế không phát triển thì sẽ bị tụt hậu, không tự chủ chiến lược được. Quốc phòng, an ninh phải được củng cố, tăng cường phù hợp tình hình. Tất nhiên, để củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh thì kinh tế phải phát triển.

Về xã hội, chính sách xã hội bảo đảm công bằng, tiến bộ trong một xã hội văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế trên nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Cùng với đó, phải phát triển văn hóa, củng cố bản sắc, phát huy nội lực, bởi văn hóa là sức mạnh nội sinh, nguồn lực bên trong.

Trả lời câu hỏi về luật lệ trong quan hệ quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quản trị quốc gia và thế giới đều phải dựa trên luật lệ, tôn trọng luật lệ và thực hiện có hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại cuộc hỏi đáp ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ về khái niệm "trật tự dựa trên luật lệ", Thủ tướng cho rằng, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế về điều này đã rõ, với một số nội dung cơ bản.

Đó là tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đồng thời, luật lệ phải tôn trọng quyền con người, con người sinh ra có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. "Chúng ta sống phải yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau với nguyên tắc bình đẳng, tất cả đều phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nhấn mạnh

Thủ tướng cho biết ASEAN cũng có các luật lệ, nguyên tắc như đoàn kết, thống nhất trong đa dạng; trung lập, vì lợi ích chung; tôn trọng các nước khi đóng góp tích cực cho ASEAN phát triển.

Ứng xử linh hoạt với các vấn đề nhạy cảm của khu vực và quốc tế; giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, mang lại hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực, mang lại lợi ích cho người dân sống trong ấm no và hạnh phúc.

Có giải pháp để thích ứng, chiến thắng mặt trái của công nghệ thông tin

Trả lời câu hỏi về bảo đảm an ninh mạng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng mọi sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đều có mặt trái mà chúng ta phải thích ứng, trong đó mặt trái của công nghệ thông tin là vấn đề an ninh mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo các nước dự Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Cho rằng AI được phát triển từ trí tuệ của con người, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta phải có giải pháp để thích ứng, chiến thắng mặt trái của công nghệ thông tin cũng như mặt trái của AI, phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì Liên Hiệp Quốc chọn Việt Nam là địa điểm tuyên bố Công ước Hà Nội về an ninh mạng. Điều này thể hiện vai trò, sự thích ứng của Việt Nam đối với vấn đề an ninh mạng và xa hơn là an ninh trí tuệ nhân tạo.

Sau khi lắng nghe Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng New Zealand và Tổng thống Timor Leste trả lời các câu hỏi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thêm, Việt Nam luôn ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, mong các ý tưởng lớn của Thủ tướng Malaysia sẽ được chia sẻ, thực hiện và mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là tìm ra được giải pháp cho những vấn đề khó khăn, thách thức của khu vực.

Với Timor Leste, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ Timor Leste sớm trở thành thành viên của ASEAN.

Với New Zealand, Thủ tướng cho biết Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ của nước này với ASEAN. Hiện Thủ tướng New Zealand đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam để đưa quan hệ lên tầm cao mới. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Việt Nam, nhất là về tiếng Anh, đặc biệt trong những lúc Việt Nam bị cấm vận trước đây.