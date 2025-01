Bắt cựu chủ tịch huyện gian dối trong cấp đất cho doanh nghiệp

Ngày 21.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can (vụ án đã được khởi tố), bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ, lãnh đạo UBND H.Thọ Xuân.

Lực lượng chức năng thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Lê Văn Biền, cựu Chủ tịch UBND H.Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, cựu Phó chủ tịch UBND H.Thọ Xuân; và Lê Năng Dũng, Phó trưởng phòng TN-MT H.Thọ Xuân, để điều tra về tội giả mạo trong công tác.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, khi còn giữ các chức vụ công tác, bị can Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng đã thống nhất với nhau soạn thảo tờ trình có nội dung đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 4,1 ha đất, đề nghị Sở TN-MT Thanh Hóa tham mưu, trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định giao đất cho doanh nghiệp triển khai xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn (tại xã Thọ Xương, H.Thọ Xuân).

Tin tưởng cấp dưới, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao hơn 4,1 ha đất cho doanh nghiệp theo tờ trình của UBND H.Thọ Xuân. Thực tế, trong hơn 4,1 ha đất đã giao chỉ có hơn 1,1 ha đất đã được giải phóng mặt bằng; diện tích còn lại vẫn chưa được giải phóng mặt bằng như tờ trình của UBND H.Thọ Xuân.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý.