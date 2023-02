Bắt cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Sáng 15.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và ông Vũ Hữu Song, cựu Giám đốc Sở TN-MT Hà Nam, để làm rõ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 điều 285 bộ luật Hình sự năm.



Công an tỉnh Hà Nam đọc lệnh bắt ông Trương Minh Hiến CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Hà Nam, các quyết định và lệnh nêu trên đã được thực thi sau khi được Viện KSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn.

Công an tỉnh Hà Nam cho hay, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi Hang Diêm (xã Liên Sơn, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) từ năm 2017 - 2021. Vụ án này thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam.

Công an đọc lệnh bắt ông Vũ Hữu Song CÔNG AN CUNG CẤP

Trong vụ án, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Diễn, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt, để làm rõ tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 227 bộ luật Hình sự.



Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm.

Mặc dù không được cấp phép, bị can Diễn vẫn chỉ đạo khai thác trái phép khối lượng lớn khoáng sản trong và ngoài phạm vi thực hiện dự án; sau đó bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý triệt để vụ án.