Bắt cựu Phó giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

Ngày 24.3, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Văn Khoa (59 tuổi, trú tại TP.Thái Bình) để điều tra về tội "tham ô tài sản" theo quy định tại điều 353 bộ luật Hình sự.

Trụ sở nơi bị can Đinh Văn Khoa làm việc CÙ HIỀN

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Đinh Văn Khoa là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình), kiêm giám định viên Trung tâm Pháp y Thái Bình.

Từ tháng 5.2019 đến thời điểm bị bắt, Đinh Văn Khoa là Phó giám đốc kiêm nhiệm, được Sở Y tế Thái Bình giao phụ trách Trung tâm Pháp y sau khi lãnh đạo trung tâm này qua đời.

Theo hồ sơ, tháng 10.2022, Sở Y tế Thái Bình nhận được đơn thư nặc danh tố cáo ông Đinh Văn Khoa có sai phạm trong việc quyết toán tiền đi công tác tại TP.Đà Nẵng.

Sở Y tế Thái Bình sau đó thành lập tổ công tác xác minh đơn phản ánh. Kết quả cho thấy, vào tháng 4.2021, tuy không cử cán bộ tham dự hội nghị do Hội Pháp y học Việt Nam tổ chức tại TP.Đà Nẵng, nhưng Đinh Văn Khoa chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán tiền thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại cho ông Trần Ngọc Quyết và bà Trần Thị Minh Trang, cả hai đều là cán bộ thuộc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 112 triệu đồng.

Sở Y tế Thái Bình sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình. Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.