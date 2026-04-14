Bắt đầu đốn hạ, di dời cây xanh để làm metro số 2

Theo ghi nhận, ngày 13.4, trên tuyến đường Trường Chinh (TP.HCM), nhiều cây xanh có kích thước lớn đang được đốn hạ, di dời để phục vụ thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch (S10) thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Những cây này thuộc loại sao đen, bằng lăng, bàng, dầu, giá tỵ, me chua, sọ khỉ, me tây, lim sét... ẢNH: HÀ HẬU

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM - đơn vị thực hiện công tác này cho biết, công nhân đang cắt tỉa, bứng gốc cây theo từng đoạn, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ xử lý tổng cộng 453 cây xanh dọc tuyến, trong đó có 404 cây phải đốn hạ và 49 cây được di dời, bảo tồn. Các cây này phân bố trên nhiều phường mà tuyến metro đi qua như: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Công tác đốn hạ, di dời được triển khai theo hai giai đoạn, với tổng kinh phí khoảng 1,4 tỉ đồng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo mặt bằng thi công các ga ngầm, đặc biệt là ga S10 - một trong những hạng mục trọng điểm của tuyến metro số 2.

Thực tế tại hiện trường cho thấy, nhiều cây xanh có đường kính lớn, cao từ 20 - 30m, tán rộng che phủ cả khu vực. Quá trình thi công được tổ chức bài bản, thận trọng với việc bố trí rào chắn, biển cảnh báo và lực lượng điều tiết giao thông, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trong phạm vi dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro Bến Thành - Tham Lương), có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng ẢNH: HÀ HẬU

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã thực hiện việc đóng dải phân cách giữa trên đường Trường Chinh tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo mặt bằng thi công các hạng mục chính của nhà ga ngầm S10 (ga Phạm Văn Bạch).

Sở Xây dựng lưu ý người dân khi đi qua khu vực công trường cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, giảm tốc độ và làm theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để tránh xung đột dòng xe.

Tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) đã chính thức khởi công từ 15.1. Dự án có tổng chiều dài gần 11,3 km, phần lớn đi ngầm (hơn 9 km), với tổng mức đầu tư hơn 52.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030 để kết nối trung tâm thành phố với khu vực tây bắc.