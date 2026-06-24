Bật điều hòa 26 độ C và thói quen để hóa đơn tiền điện không ‘tăng vọt’

Đó là chia sẻ của ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN, khi nói về áp lực cung ứng điện trong mùa nắng nóng năm nay.

Ông Ngô Sơn Hải cho biết với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện hiện nay, mỗi năm hệ thống điện quốc gia cần bổ sung khoảng 4.000 - 5.000 MW công suất mới. Tuy nhiên, để bổ sung 1.000 MW, sau khi hoàn thành các thủ tục, phải mất 3 - 4 năm đưa vào vận hành. Trong khi đó, nếu tiết kiệm được khoảng 2% công suất tiêu thụ là tương đương giảm nhu cầu đầu tư khoảng 1.000 MW. Vì vậy, tiết kiệm điện là giải pháp hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều.

Cũng theo ông Hải, các gia đình, doanh nghiệp cần thấy rằng mỗi kWh điện tiết kiệm được không chỉ giúp giảm chi phí cho người sử dụng mà còn làm giảm chi phí chung của toàn xã hội. Đơn vị vận hành hệ thống điện hiện nay phải huy động các nguồn điện theo thứ tự từ chi phí thấp đến chi phí cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng lên, hệ thống buộc phải huy động thêm các nguồn điện có giá thành cao hơn. Vì vậy, tiết kiệm điện góp phần hạn chế việc huy động nguồn điện đắt đỏ, giảm chi phí vận hành chung toàn hệ thống.

EVN kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ẢNH: EVN

Ông Hải cho biết, EVN và các TCTĐL có đầy đủ thông tin hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Mùa nắng nóng, điều hòa là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất tại hộ gia đình. Người dân nên cài đặt nhiệt độ ở mức khoảng 26 độ C để vừa bảo đảm sự thoải mái vừa tiết kiệm điện; cần hạn chế thất thoát hơi lạnh bằng cách đóng kín cửa, tránh để không gian mở khi sử dụng điều hòa. Hệ thống điều hòa cần được kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, nhằm duy trì hiệu suất vận hành tối ưu.

Đối với những không gian không sử dụng điều hòa, có thể ưu tiên các giải pháp thông gió tự nhiên hoặc sử dụng các thiết bị chống nóng để nâng cao hiệu quả làm mát.

Bên cạnh đó, nên hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm của hệ thống điện.

Giờ cao điểm trong mùa hè kéo dài từ 18 giờ đến 22 - 23 giờ nhưng không có nghĩa là người dân không được sử dụng điện trong thời gian này mà nên cân nhắc chuyển các thiết bị không thực sự cần thiết sang khung giờ khác để giảm áp lực cho hệ thống.

Đối với việc đầu tư thiết bị điện, đại diện lãnh đạo EVN khuyến nghị người dân và doanh nghiệp nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao. EVN hiện có nhiều công cụ trực tuyến hỗ trợ tính toán mức tiêu thụ điện, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng. Các công cụ này giúp người sử dụng đánh giá hiệu quả kinh tế của việc đầu tư các thiết bị mới.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp chi phí đầu tư ban đầu có thể được hoàn vốn chỉ sau vài năm nhờ phần điện năng tiết kiệm được.

Cảnh báo lừa đảo tin nhắn OTP giả mạo

EVN đồng thời cảnh báo xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo. Một số khách hàng sử dụng điện nhận được tin nhắn với tên người gửi là "EVN CSKH", nội dung tin nhắn là "mã số OTP" giả mạo 6 chữ số và tin nhắn kèm theo đường link lạ chứa ký tự "evn", nhưng phần cuối tên miền khác lạ với thông thường. EVN khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng.

Khi phát hiện tin nhắn nghi ngờ giả mạo, lừa đảo, khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng các TCTĐL để xác minh thông tin. Cụ thể, TCTĐL miền Bắc: 19006769; TCTĐL miền Trung: 19001909; TCTĐL miền Nam: 19001006, 19009000; TCTĐL TP.Hà Nội: 19001288; TCTĐL TP.HCM: 1900545454.