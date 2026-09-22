Bất động sản Bắc Ninh - Những động lực tạo sức bật mới

Thị trường bất động sản Bắc Ninh hút mạnh dòng vốn

Không phải tới bây giờ, Bắc Ninh mới trở thành điểm đến của giới đầu tư bất động sản. Trong nhiều năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ, thị trường bất động sản địa phương này đã liên tục mở rộng về quy mô, phân khúc và mặt bằng giá.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2025 khi thị trường ghi nhận sự đổ bộ của hàng loạt tập đoàn hàng đầu trong nước đãđua nhau phát triển các dự án có quy mô hàng chục - hàng trăm hecta tại Bắc Ninh, biến nơi đây thành "thánh địa" mới của thị trường bất động sản miền Bắc.

Giao dịch sôi động khi nhà đầu tư cá nhân khắp nơi đổ về săn hàng. Giá bất động sản Bắc Ninh vì thế tăng trưởng mạnh mẽ. Chẳng hạn, đất nền tại Từ Sơn, theo khảo sát của FIDT, đến tháng 7.2026 ở 1 số khu vực đã chạm ngưỡng 145 triệu đồng/m2, tăng gần gấp đôi so với 3 năm trước. Riêng tại Bắc Giang (cũ), nghiên cứu của Kirin Capital cho biết giá căn hộ đã tăng bền bỉ 10% - 15%/năm trong suốt giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn 2026 - 2027, thị trường được kỳ vọng còn nhiều dư địa tăng giá.

Giải mã động lực tăng trưởng của bất động sản Bắc Ninh

Dù tăng mạnh, nhưng so với các địa bàn lân cận, giá bất động sản Bắc Ninh vẫn được xem là khá "mềm", nhất là khi nhìn triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Địa phương này từ lâu đã được biết đến rộng rãi là một "thủ phủ công nghiệp" thu hút hàng trăm tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trong đó có những "gã khổng lồ" … Lũy kế đến tháng 6.2026, Bắc Ninh hút tới 41 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài với 1.670 dự án còn hiệu lực.

Việc hợp nhất Bắc Ninh và Bắc Giang thành một thành phố duy nhất đã tạo ra sự cộng hưởng của hai cực tăng trưởng năng động để trở thành một thực thể kinh tế tầm cỡ quốc gia. Tính đến năm 2025, quy mô GRDP của Bắc Ninh đạt hơn 522 nghìn tỉ đồng, đứng thứ 5 toàn quốc, tăng trưởng GRDP đạt 10,27%. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP tiếp tục tăng 10,56%.

Bắc Ninh cũng đang là địa phương ghi nhận sự bùng nổ về hạ tầng. Trên địa bàn thành phố hiện đặt 2 công trình cấp quốc gia là sân bay Gia Bình và đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Bên cạnh đó, thành phố cũng sở hữu một loạt dự án lớn như vành đai 4 - vành đai 5 vùng Thủ đô, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Gia Bình… Những dự án này biến Bắc Ninh thành một trong những đầu mối trung chuyển quan trọng nhất miền Bắc.

Đặc biệt, từ ngày 20.9.2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Điều này mang lại cho Bắc Ninh sự thay đổi to lớn về phân cấp tài khóa, quản trị và cơ chế thu hút đầu tư… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại.

Đặt trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang triển khai quy hoạch trăm năm, Bắc Ninh được đánh giá là một trong những địa phương được hưởng lợi lớn nhất khi trở thành "bến đỗ" cho hoạt động sản xuất, logistics và cung ứng nhà ở cho lực lượng lao động làm việc tại vành đai công nghiệp phía bắc và phía đông Hà Nội.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi Bắc Ninh phải có những sản phẩm có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu lưu trú, làm việc, thương mại, hội nghị và hưởng thụ chất lượng sống.

Một trong những dự án đón đầu xu hướng này là ION CITY của Tập đoàn TUTA, tọa lạc hai bên đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Tiền Phong. Với quy mô khoảng 90 ha, ION CITY được định vị là "Thành phố kinh tế đêm", phát triển theo mô hình Đô thị - Thương mại - Dịch vụ, hướng tới kiến tạo nhịp sống và giao thương sôi động xuyên suốt ngày đêm.

Tại ION CITY, Tập đoàn TUTA quy hoạch chuỗi nhà phố kết hợp các không gian thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cùng tòa tháp khách sạn quốc tế Sheraton đóng vai trò công trình biểu tượng, hình thành hệ sinh thái đáp ứng đa dạng nhu cầu sống - học tập - mua sắm - vui chơi - giải trí - giao thương. Qua đó, ION CITY góp phần bổ sung không gian sống, kinh doanh và dịch vụ cho khu vực công nghiệp Vân Trung - Nội Hoàng - Song Khê, đồng thời gia tăng sức hút cho khu vực trong tiến trình phát triển đô thị của Bắc Ninh.

Dự án ION CITY, đường Võ Văn Kiệt, thành phố Bắc Ninh

Cùng với ION CITY, Tập đoàn TUTA cũng phát triển ROYAL MANSION tại phường Tân Tiến (Ngã 6 nút giao Đồng Sơn) - khu vực trung tâm mới của Bắc Ninh. ROYAL MANSION được kiến tạo theo mô hình tổ hợp đa chức năng, quy tụ căn hộ cao cấp, dinh thự thương mại, khách sạn 5 sao quốc tế Marriott, văn phòng, trung tâm hội nghị và thương mại - dịch vụ.

Dự án ROYAL MANSION, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh

Sự xuất hiện của những mô hình này cho thấy thị trường Bắc Ninh đang chuyển dần từ giai đoạn mở rộng nguồn cung sang một cấp độ phát triển mới, nơi giá trị bất động sản được đặt trong mối quan hệ với hệ sinh thái kinh tế, dịch vụ và đời sống đô thị.

Đây chính là yếu tố đưa bất động sản Bắc Ninh tăng trưởng mạnh mẽ trong trung và dài hạn, giúp giới đầu tư gia tăng lợi nhuận bền vững trong một vòng tuần hoàn giá trị của hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - dịch vụ hoàn chỉnh.