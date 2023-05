Bất động sản Bàu Bàng hút người mua nhờ dự án cao tốc TP.HCM - Chơn Thành

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương đã có trao đổi về công tác quy hoạch kết nối vùng giữa hai tỉnh. Qua đó, dự án quan trọng là cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ được thống nhất về phương án đầu tư trong thời gian tới. Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Dự kiến thi công hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026 và sẽ triển khai nâng cấp, thực hiện một số giải pháp kỹ thuật vào giai đoạn 2.

Song song, các điểm kết nối giao thông chính giữa hai tỉnh gồm đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 13, Quốc lộ 13C, tuyến Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng... hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện.



Được biết, tuyến cao tốc bắt đầu từ nút giao Gò Dưa, đi dọc theo tỉnh lộ 43 (thuộc TP.Thủ Đức) khoảng 800m, rồi rẽ phải theo ĐT743B, ĐT743A, ĐT747B tới trước cầu Khánh Vân, tuyến chuyển hướng rẽ trái tách khỏi đường hiện tại và đi men theo Suối Cái, song song với đường DH409. Tuyến cắt ĐT747A tại Cổng Xanh, sau đó đi song song với ĐT741 lên xã An Long, huyện Phú Giáo rồi đi thẳng lên phía Bắc giáp khu công nghiệp Becamex Bình Phước giao Quốc lộ 14 tại Chơn Thành.

Bất động sản Bàu Bàng "dần tan băng" nhờ thông tin hạ tầng

Ảnh: Trần Anh Group

Theo nhận định từ các chuyên gia, thông tin này đã phần nào hỗ trợ làm "tan băng" thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM, đặc biệt tân binh mới Bàu Bàng một lần nữa được để mắt tới.

Ghi nhận từ thị trường, bắt đầu từ cuối tháng 3.2023, giao dịch bất động sản tại Bàu Bàng có sự cải thiện rõ nét, nhà đầu tư "rục rịch" đi xem nhà, đất nhiều hơn.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và các điểm kết nối giao thông chính giữa hai tỉnh là các tuyến đường trọng điểm không chỉ của Bình Dương mà còn kết nối liên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu vực.

Anh Thanh Duy, chuyên viên môi giới tại Bình Dương chia sẻ: "Dù thị trường có nhiều biến động, nhưng khách có nhu cầu mua vẫn có một khối lượng nhất định, đây là những khách hàng chất lượng, họ tìm mua các sản phẩm đã hoàn thiện cả về mặt xây dựng lẫn pháp lý. Tại Bàu Bàng hiện nay có một số dự án khu đô thị sẵn dòng sản phẩm này, và tỷ lệ rớt khách rất ít".

Có thể nói, sở hữu bất động sản tại Bàu Bàng vào thời điểm này là hợp lý, khi giá đất cũng như các dòng sản phẩm vẫn đang ở giai đoạn đầu, đi trước đón đầu xu hướng luôn tạo ra lợi nhuận cao.

Một góc tại khu đô thị Phúc An Ashita

Ảnh: Trần Anh Group

Khảo sát thực tế tại khu vực Bàu Bàng, số lượng sản phẩm dự án xây dựng hoàn chỉnh còn khá ít, chủ yếu vẫn là đất nền. Tuy nhiên, các sản phẩm này được đầu tư bài bản và nằm tại các vị trí đắc địa, thuận lợi về mặt lưu thông cũng như dễ dàng tăng giá trong tương lai.

Đơn cử như sản phẩm nhà phố tại khu đô thị Phúc An Ashita (Khu nhà ở TM Đất Thành) do Trần Anh Group phát triển, đang sở hữu mức giá từ 2,4 tỉ đồng, diện tích trung bình 5mx20m, xây dựng 1 trệt 1 lầu có sân vườn. Đây được đánh giá là mức thấp so với sản phẩm cùng phân khúc ở các khu vực khác, trong khi sản phẩm khi bàn giao đã được xây thô và sổ hồng sang tên công chứng ngay. Bên cạnh đó, nhà phố nằm trong khu đô thị đồng bộ, có hạ tầng đường sá chất lượng, hệ thống công viên, ánh sáng đảm bảo, an ninh tuyệt đối.

Hiện nay, khách hàng quan tâm sản phẩm còn được hưởng chính sách ưu đãi từ đơn vị phát triển, như tiến độ thanh toán linh động từ 24 tháng đến 5 năm, trong đó, lãi suất 2 năm đầu là 0%.

Với vị trí nằm ngay sát mặt tiền Quốc lộ 13, và liền kề các khu công nghiệp trọng điểm của 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Trước kế hoạch triển khai các tuyến đường nói trên, khu đô thị Phúc An Ashita không nằm ngoài khả năng được hưởng nhiều lợi thế về quy hoạch, giá trị sử dụng đất, giao thương liên vùng.