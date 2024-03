Bất động sản Bình Châu - Hồ Tràm sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới

Tiềm năng khác biệt từ thủ phủ du lịch đẳng cấp

Năm 2023 được đánh giá là năm trở lại của du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu với những chuyển biến tích cực. Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2023, tổng số khách tham quan, du lịch đến địa phương này khoảng 14.105.500 lượt khách, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 15% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, cũng trong năm 2023, theo bảng xếp hạng Most Loved Ranking (bảng xếp hạng các thương hiệu ngành du lịch dựa trên mức độ yêu thích và nhận biết của du khách Việt Nam do The Outbox công bố, Bà Rịa Vũng Tàu được bình chọn là điểm đến trong nước được du khách Việt Nam yêu thích nhất trong quý 1 và quý 2.

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón trên 15,5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 16.491 tỉ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, ngành du lịch đã đề ra một số nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh phục hồi, tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, tiếp tục khai thác các xu hướng du lịch, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chú trọng chiều sâu chất lượng với đa dạng loại hình, sản phẩm.

Bình Châu - Hồ Tràm với lợi thế thiên nhiên khác biệt tạo thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Với vị trí chiến lược chỉ cách TP.HCM hơn 100km, khu vực Bình Châu - Hồ Tràm được ghi nhận là điểm đến hàng đầu của đông đảo du khách và nhà đầu tư trong thời gian qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Nằm giữa cung đường nối TP.HCM và Phan Thiết, Bình Châu chỉ cách TP.HCM hơn 2 giờ lái xe, nơi đây xứng tầm "thủ phủ" du lịch 5 sao đẳng cấp đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bất động sản biển hấp dẫn. Vị trí chiến lược giúp Bình Châu đón 2 dòng du khách lớn, đầu tiên là dòng khách từ TP.HCM với thu nhập cao, sẵn sàng chi trả "mạnh tay" để tận hưởng các kỳ nghỉ giá trị. Dòng khách tiềm năng không kém là lượng du khách toàn cầu hàng triệu người đi qua sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Song song đó, sự đồng bộ và nâng cấp liên tục của hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu vực đồng thời góp phần thúc đẩy thị phát triển của thị trường bất động sản địa phương.

Bên cạnh lợi thế vị trí, yếu tố không kém phần quan trọng Bình Châu - Hồ Tràm ngày càng tiến xa trên bản đồ du lịch chính là hệ sinh thái rừng - biển nguyên sinh độc đáo, hiếm hoi tại Việt Nam. Đây được xem là lợi thế lớn để phát triển các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng biển sang trọng.

Bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp thu hút nhà đầu tư

Theo ghi nhận thực tế, thị trường bất động sản Bình Châu - Hồ Tràm trong những năm qua tập trung vào phân khúc cao cấp và ưu tiên hội tụ các yếu tố như vị trí, dịch vụ vận hành pháp lý vững chắc… Nổi bật trong đó là dự án Wyndham Grand Lagoona Bình Châu đến từ chủ đầu tư Đạt Gia.

Wyndham Grand Lagoona Bình Châu với triết lý phát triển đề cao tính kết nối của gia chủ và thiên nhiên, văn hóa, xã hội và tính quốc tế

Sở hữu quy hoạch bài bản, nơi đây sở hữu đa dạng tiện ích điểm nhấn với trung tâm giải trí Lagoona Center gồm nhà hàng, Spa, Lounge, Sảnh M.I.C.E sang trọng. Cụm công viên trung tâm và công viên rừng đước di sản mang đến không gian sinh thái thiên nhiên đặc sắc với đầy đủ khu trò chơi, vườn BBQ, bến thuyền Kayak, phố đi bộ, nhà hàng trung tâm, hồ cá Koi, lối đi bộ xuyên rừng… Tất cả góp phần tạo nên một bức tranh trải nghiệm đa tầng nghỉ dưỡng - ẩm thực - thương mại - giải trí hàng đầu khu vực.

Trước đó, dự án Wyndham Grand Lagoona Bình Châu đã giới thiệu dòng sản phẩm Premier Villa và Shop Villa với các loại hình biệt thự đơn lập, song lập sở hữu lâu dài, đã có sổ đỏ riêng biệt. Mới đây chủ đầu tư đã tiến hành bàn giao các căn biệt thự cho khách hàng trong tháng 3.2024. Điều này minh chứng rõ nét cho tâm huyết, nguồn lực và cam kết của chủ đầu tư Đạt Gia với khách hàng. Hiện nay, dự án đang tiếp tục giới thiệu thêm các dòng sản phẩm Lagoona Shop Villa, Park Villa, Gardenia Villa và Oceania Villa với đa dạng diện tích.

Không chỉ dừng lại là tài sản bền vững Wyndham Grand Lagoona Bình Châu còn là ngôi nhà nghỉ dưỡng khác biệt và đẳng cấp\ với những giá trị sống được cân bằng giữa thiên nhiên, văn hóa, con người và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.