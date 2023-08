Bất động sản Bình Dương và cú hích từ việc bùng nổ nguồn nhân lực

Legacy Prime thu hút đông khách hàng trẻ quan tâm dự án





Dân số tăng nhanh, khan hiếm căn hộ vừa túi tiền

Theo Tổng cục Thống kê, trong vòng 5 năm qua, Bình Dương là tỉnh có dân số tăng nhiều nhất trên cả nước. Toàn tỉnh hiện có 2,6 triệu dân và hơn một nửa là các chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao đang làm việc tại các khu công nghiệp. Bình quân mỗi năm tỉnh cần thêm hàng chục ngàn lao động để đảm bảo phát triển ngành công nghiệp, tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, Bình Dương cũng đang có nhu cầu thuê nhà ở cao bậc nhất nước, đạt đến 74,5%. Ngoài ra, bên cạnh nguồn nhân lực từ nhiều nơi đổ về làm việc và sinh sống, Bình Dương cũng là "bến đỗ" an cư của đông đảo người lao động đang làm việc tại TP.HCM.

Tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng đã tạo cú hích lớn cho thị trường BĐS Bình Dương phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Đây là lý do nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước đang tìm đến địa phương này triển khai hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị… để đáp ứng nhu cầu.

Hiện nay, nhiều dự án tại Bình Dương đang được chủ đầu tư chào bán khá sôi động. Tuy nhiên, phân khúc căn hộ vừa túi tiền vẫn đếm trên đầu ngón tay mặc dù nhu cầu rất lớn.

Theo báo cáo của DKRA, giá căn hộ cao nhất tại Bình Dương đã lên đến 49 triệu đồng/m², vượt quá khả năng của nhóm khách hàng là người trẻ mới đi làm hoặc những cặp vợ chồng mới cưới.

Anh Tuấn Khôi, làm việc trong KCN tại TP.Thuận An cho biết dù hai vợ chồng anh mức thu nhập cũng khá nhưng sau 5 năm tích góp vẫn chưa đủ tài chính để mua nhà. Trung bình để sở hữu căn hộ phải có từ 2-3 tỉ đồng, nếu mức giá này cứ tiếp đà tăng nữa thì giấc mơ an cư của anh không biết bao giờ mới thành hiện thực.

Dự án Legacy Prime đang dần hoàn thiện, dự kiến bàn giao nhà trước tết





Cơ hội đặc biệt từ Legacy Prime

Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, giá bán vừa túi tiền, mới đây Kim Oanh Group bất ngờ công bố giỏ hàng đặc biệt dự án Legacy Prime tại trung tâm TP.Thuận An, đã lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Chỉ sau một tháng công bố, đã có khoảng 200 căn hộ được thị trường hấp thụ, một con số ấn tượng trong bối cảnh hiện nay.

Theo công bố của Kim Oanh Group, Legacy Prime tọa lạc liền kề trung tâm thương mại AEON Mall nhưng mức giá chỉ từ 900 triệu đồng/căn đi kèm gói hỗ trợ tài chính tối ưu để khách hàng dễ dàng sở hữu. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 99 triệu đồng là được ký hợp đồng mua bán căn hộ. Những khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ vay lên đến 80%, ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng và hưởng lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà. Sau thời gian này, khách hàng được trả góp mỗi tháng chỉ 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Kim Oanh Group đang triển khai chương trình cam kết cho thuê trong thời gian 36 tháng với tổng giá trị tối đa lên đến 216 triệu đồng. Những khách hàng lựa chọn phương án nhận nhà vẫn được hưởng 50% số tiền cam kết cho thuê. Ngoài ra, chủ sở hữu căn hộ còn tiết kiệm khoản chi phí khá lớn khi dọn vào ở với chương trình tặng voucher gói nội thất lên đến 60 triệu đồng.

Thiết kế không gian theo phong cách mở giúp căn hộ Legacy Prime tối ưu diện tích sử dụng

Giới kinh doanh BĐS nhận xét giỏ hàng đặc biệt của Legacy Prime đang mang đến cơ hội hiếm có cho khách hàng có nhu cầu cấp thiết về chỗ ở. Bởi mặc dù có mức giá lẫn ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường nhưng Legacy Prime sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Nổi bật như hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của cư dân và hàng loạt tiện ích đẳng cấp của khu vực xung quanh. Ngoài ra, dự án còn nhiều thế mạnh khác như phong cách thiết kế căn hộ hiện đại và thông minh, chất lượng được bảo chứng bởi nhà thầu Hòa Bình…

Nhiều khách hàng còn rất hài lòng với vị trí dự án khi nằm tại mặt tiền đường Thuận Giao 25 kết nối trực tiếp đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 13, Vành đai 3. Do vậy, dù làm việc tại Bình Dương, TP.HCM hay Đồng Nai nhưng lựa chọn Legacy Prime làm nơi an cư lâu dài đều rất tiện lợi.

Một điểm cộng thêm của Legacy Prime là dự án tọa lạc ngay khu vực trung tâm TP.Thuận An, nơi đang có nhiều công trình hạ tầng quan trọng được đầu tư như đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn (Vành đai 3), đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), cao tốc TP.HCM - Thuận An, Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tuyến metro Suối Tiên - Thuận An - Thành phố mới Bình Dương… Vài năm tới, khi các công trình này hoàn thành không chỉ giúp cư dân Legacy Prime kết nối giao thông vô cùng thuận tiện mà giá trị căn hộ cũng gia tăng mạnh mẽ.