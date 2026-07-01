Bất động sản Cần Thơ bước vào chu kỳ mới

Vừa qua tại TP.Cần Thơ, Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2026 (Ngày hội 2026) đã khai diễn với sự tham dự của nhiều đại biểu trong ngoài nước. Thông tin từ Ngày hội 2026 cho biết thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới với nhiều chuyển động tích cực, lạc quan.

Những thông tin nhà đất cần lưu tâm

Trao đổi tại tọa đàm Ngày hội 2026, ông Dương Quốc Thủy, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.Cần Thơ, Tổng giám đốc Cara Group, cho hay dòng tiền lớn và đều đặn đang chảy mạnh vào các sản phẩm bất động sản có khả năng khai thác thực tế, tạo ra giá trị sử dụng hiệu quả. Song hành với việc tạo dòng tiền là sự gia tăng chú trọng đến yếu tố pháp lý của sản phẩm bất động sản. Bởi sau nhiều biến động thị trường, pháp lý chính là "bộ lọc" của đầu tư bất động sản. Thời gian gần đây, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là "ngôi sao mới" bởi tiện nghi, sự đồng bộ, đảm bảo an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những năm qua dù thị trường có nhiều biến động song đất nền thổ cư pháp lý đầy đủ vẫn là phân khúc "ăn chắc, mặc bền" của mọi khách hàng. Nhà phố kinh doanh, căn hộ chung cư, bất động sản gần khu công nghiệp… đang là xu thế mới của thị trường Cần Thơ và các tỉnh, thành.

Tòa tháp đôi chung cư cao cấp Cara River Park ẢNH: CHÚC LY

Phát biểu nơi diễn đàn Ngày hội 2026, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhấn mạnh thành phố luôn quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo nền tảng thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững. Thị trường bất động sản thành phố thời gian qua đã có rất nhiều lượt giao dịch bất động sản trong đó đất nền tiếp tục là phân khúc chủ đạo, kế đến là căn hộ chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở riêng lẻ. Những sản phẩm bất động sản này có giá trị giao dịch trên 12.500 tỉ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, UBND TP.Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án chung cư cao tầng và 7 dự án nhà ở xã hội. Cần Thơ đã công bố danh mục mời gọi đầu tư đến năm 2030 (đợt 1) gồm 85 dự án, trong đó có 37 dự án đô thị - nhà ở. Song song đó thành phố xúc tiến việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong quy mô 2.945 ha. Từ những thông tin nêu trên cho thấy, thị trường bất động sản TP.Cần Thơ đang từng bước phục hồi tích cực, sôi động, đa dạng và có nhiều cơ hội phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Ngày hội 2026 ẢNH: NHẬT DUY

Môi trường thuận lợi, sản phẩm đa dạng

Còn nhớ ngày 19.12.2025, TP.Cần Thơ đồng loạt khánh thành, khởi công 8 dự án quy mô lớn. Theo đó, ở lĩnh vực bất động sản, dự án khánh thành gồm Tòa tháp đôi chung cư Kim Cương Xanh - Cara River Park (P.Cái Răng, tổng vốn đầu tư hơn 564 tỉ đồng), Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block B, Block C và nhà xe 4 tầng (P.Cái Răng) tổng vốn đầu tư khoảng 470 tỉ đồng. Dự án khởi công có Chung cư nhà ở Hồng Loan Block A (420 căn) và nhà xe 2 tầng (P.Cái Răng, tổng vốn đầu tư hơn 283 tỉ đồng); Chung cư Kim Cương Đỏ - Cara Legend do Công ty TNHH MTV Cara Legend làm chủ đầu tư xây dựng ở P.An Bình với tổng kinh phí 825 tỉ đồng; Chung cư An Phú Eco City do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ triển khai tại P.Cái Răng… Các dự án bất động sản đã khởi công đến nay đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm sớm cung sản phẩm mới ra thị trường.

Đại biểu tham dự lễ cất nóc dự án Chung cư Thiên Quân Marina Plaza ngày 6.2.2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ngày 15.5.2026 tại Khách sạn 5 sao Sheraton Cần Thơ, Thiên Quân Group đã ra mắt Công ty cổ phần dịch vụ Thiên Quân Land và công bố đưa ra thị trường thời gian tới hơn 1.400 sản phẩm bất động sản trong đó dự án Chung cư cao cấp Thiên Quân Marina Plaza tọa lạc tại vị trí đắc địa trên 2 trục đường Trần Bạch Đằng, Nguyễn Minh Quang (P.Tân An) vẫn là điểm nhấn đặc biệt nhất. Dự án Chung cư Thiên Quân Marina Plaza rất thuận lợi cho việc an cư lâu dài bởi nằm trong khu vực sầm uất, cận kề Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, bệnh viện đa khoa quy mô lớn, trường học, cơ sở thương mại, dịch vụ đa chức năng…

Lễ khởi công dự án Chung cư Cara Legend ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo ông Nguyễn Hiếu Học, Chủ tịch HĐQT Thiên Quân Group, thị trường bất động sản hiện nay có xu hướng phát triển các dự án thuận tiện giao thông, đa năng, cao tầng, tạo ra điểm nhấn đặc trưng, riêng biệt. Những dự án bất động sản của Thiên Quân Group không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà còn tích hợp các không gian xanh, dịch vụ cao cấp, góp phần cho TP.Cần Thơ trở nên đáng sống và thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn.

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan khởi công dự án tại P.Cái Răng, TP.Cần Thơ ẢNH: TRẦN HỮU

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết 6 tháng qua công tác phát triển nhà ở tiếp tục được quan tâm triển khai. Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phát triển theo quy hoạch; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý. Thời gian tới Cần Thơ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện chương trình phát triển nhà ở của thành phố; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thành phố rà soát, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở…