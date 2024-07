Bất động sản cao cấp thiết lập mặt bằng giá mới

Choáng với giá căn hộ, biệt thự hàng hiệu

Báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM và vùng phụ cận do DKRA Group công bố cho thấy giá căn hộ cao cấp tại TP.HCM đã chạm mốc gần 500 triệu đồng/m², còn giá biệt thự cũng lên đến 750 tỉ đồng/căn. Căn hộ có mức giá đắt đỏ nhất hiện nay thuộc dự án Grand Marina Saigon. Dự án có diện tích hơn 29 ha, mật độ xây dựng 18,6%, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, cạnh cầu Thủ Thiêm 2 và gần tuyến metro số 1.

Dự án là tổ hợp các tòa nhà căn hộ chung cư, khu biệt thự cao cấp, được chia làm 4 phân khu chính gồm The Aqua, The Luxury, The Front và The Victoria. Nếu năm 2016, phân khu The Aqua, The Luxury được chào bán với giá khoảng 5 - 15 tỉ đồng/căn, diện tích 42 - 125 m²/căn, tức khoảng 119 - 125 triệu đồng/m² thì khi triển khai khu căn hộ hàng hiệu Grand Marina Saigon cao 60 tầng, mức giá đã tăng lên 18 - 41 tỉ đồng/căn, tương đương với khoảng 350 - 400 triệu đồng/m².

Đến nay giá căn hộ tại đây lại lên một mức giá mới, gần 500 triệu đồng/m². Tương tự, năm 2016 giá chào bán 54 căn biệt thự song lập, đơn lập The Victoria có diện tích từ 225 - 475 m², với mức giá khoảng 550 - 600 triệu đồng/m², thì đến nay giá đã tăng lên từ 800 - 1 tỉ đồng/m² tùy vị trí. Ngoài ra, giá căn hộ, trong dự án khu văn phòng thương mại, dịch vụ, căn hộ ở, khách sạn Spirit of Saigon nằm đối diện chợ Bến Thành (Q.1) do Công ty TNHH Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư vào khoảng 800 triệu đồng/m². Tuy nhiên hiện dự án đã tạm dừng thi công do vướng một số vấn đề liên quan đến pháp lý.

Khu biệt thự Sala có giá hàng trăm tỉ đồng/căn

Đình Sơn

Gây choáng nhất là dự án Rivus Elie Saab (TP.Thủ Đức), với giá bán khoảng 750 tỉ đồng/căn. Theo đó, siêu dự án này được giới thiệu giới hạn chỉ 118 căn. Trong đó, căn có diện tích nhỏ nhất cũng hơn 500 m² và căn lớn nhất lên đến gần 1.300 m². Theo lý giải của chủ đầu tư, sở dĩ The Rivus Elie Saab có giá "siêu đắt" bởi đây là dự án biệt thự hàng hiệu đầu tiên tại VN được Elie Saab, bậc thầy thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới phát triển. Mỗi ngôi biệt thự là một tác phẩm nghệ thuật, được những bậc thầy tài hoa thổi nghệ thuật Haute Couture vào từng chi tiết, mang lại đẳng cấp sống xa hoa độc nhất cho chủ nhân. Ngoài ra, vật liệu ngoại thất và chất liệu nội thất cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, "may đo" không chỉ để phù hợp với từng địa điểm mà còn nói lên phong cách riêng của chủ nhân ngôi nhà.

Tại khu đô thị Vạn Phúc rộng khoảng 200 ha ở TP.Thủ Đức, một phân khu với tên gọi Van Phuc Mansion, với 27 ngôi dinh thự cũng có mức giá đắt đỏ. Chính vì độ khan hiếm cộng với diện tích lớn lên đến hơn 1.505 m² sàn sử dụng, nằm đối diện bến du thuyền 5 sao, sở hữu tầm nhìn trực tiếp ra công viên bờ sông Sài Gòn nên giá mỗi căn Van Phuc Mansion đơn lập lên đến khoảng 170 tỉ đồng và Parkview Shop Villas có giá bán từ 59 tỉ đồng/căn. Cũng tại TP.Thủ Đức, Tập đoàn Trung Thủy tung dự án biệt thự Lancaster Eden có giá trên dưới 100 tỉ đồng/căn. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, lấy cảm hứng từ khu vườn huyền thoại Eden, 12 căn biệt thự có tường rào khép kín tạo thành không gian hoàn toàn biệt lập cho chủ nhân.

Thực tế, những căn hộ, biệt thự vài chục, hàng trăm tỉ đồng ngày càng nhiều nhưng nó cũng kín tiếng như chính những khách hàng của phân khúc này.

Đắt có xắt ra miếng?

Bất chấp thị trường vẫn đang khó khăn, giao dịch dù đã tăng lên nhưng còn khá mỏng, theo lãnh đạo một công ty BĐS, đang có cơn sốt biệt thự, đặc biệt là các dòng biệt thự cao cấp phục vụ giới siêu giàu. Chính vì sở hữu những vị trí đắc địa cộng với tính khan hiếm, độc tôn nên giá bán rất cao và luôn tăng. Nếu trước đây khách hàng mua nhà để tích lũy, đầu tư thì nay có xu hướng mua BĐS phải gắn liền với tiện ích, không gian sống xanh. Còn với chung cư thì phải gắn với thương hiệu của chủ đầu tư bởi nó sẽ đồng nghĩa với chất lượng xây dựng cũng như các dịch vụ kèm theo. "Cùng một khu vực nhưng có những dự án có giá hơn 100 triệu đồng/m², nhưng dự án khác lại chỉ có mấy chục triệu đồng/m². Hơn nữa, gần đây khi vị trí đẹp hầu như không còn thì các chủ đầu tư BĐS càng có xu hướng gia tăng giá trị cho dự án bằng thiết kế độc lạ, khác biệt...", vị này giải thích.

TS Sử Ngọc Khương, Viện phó Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, nhận xét: BĐS cao cấp chỉ phục vụ cho một số ít người trong giới thượng lưu, những người có cách tiêu tiền riêng. Đây cũng là điều diễn ra tương tự ở nhiều nơi trên thế giới. Đơn cử tại Hồng Kông, những căn biệt thự vài chục triệu USD/căn là chuyện bình thường, ở Trung Quốc đại lục cũng có những khu như vậy nhưng nhóm này đa phần kín tiếng. "Tại phương Tây, mua nhà bắt buộc phải đưa tên họ ra để đánh các loại thuế. Nhà càng đắt, thuế càng cao. Như ở California, một căn nhà single house khoảng 2 triệu USD thì thuế thổ trạch 1,5%/năm nhưng ở những vùng khác lại thấp hơn", TS Khương nói.

Khi được hỏi liệu giá đắt đỏ như vậy có tương xứng với giá trị BĐS hay không, ông Đoàn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty PropertyX, ví von: Một đôi giày với cùng chất liệu nhưng giày của Louis Vuitton đắt hơn các hãng khác rất nhiều. "Đắt bởi họ bán thương hiệu và người mang đôi giày đó cũng thể hiện được đẳng cấp, khẳng định được giá trị của họ. Người ít tiền không quan tâm mang đôi giày hiệu gì, miễn có giày mang là được còn người giàu họ nhìn bằng góc nhìn khác. BĐS cũng vậy, người siêu giàu không chỉ mua nhà để ở mà đó là cách thể hiện đẳng cấp. Không chỉ vậy, sống trong các dự án như vậy họ còn có cộng đồng, những người giàu sống với nhau. Như khu lâu đài Chateau (Q.7) là một quần thể khép kín, cư dân cũng phải được chọn lọc, không phải ai mua cũng được. Ở Mỹ và nhiều nước khác cũng có những khu BĐS như vậy. Dù bán giá rất cao hơn các BĐS cùng khu vực nhưng rất nhiều người mua. Những người nhiều tiền họ không chỉ nghĩ là ở nhà cao cửa rộng là đủ mà còn để thể hiện thú vui, đẳng cấp", ông Đoàn Ngọc nói.