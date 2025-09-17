Bất động sản công nghiệp cuối năm: Nhiều tiền đề thúc đẩy ‘xanh hóa’

Những tín hiệu tích cực

Trong 8 tháng năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận kết quả nổi bật khi tổng vốn đầu tư trực tiếp ngoài (FDI) đăng ký vào nước ta đạt 26,14 tỉ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Làn sóng đầu tư này không chỉ gia tăng về lượng mà còn thay đổi về chất, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế đặt yếu tố bền vững làm ưu tiên hàng đầu. Khảo sát của Cushman & Wakefield cho thấy "tính bền vững" hiện nằm trong top 3 tiêu chí quan trọng nhất, với hơn 70% doanh nghiệp sẵn sàng trả cao hơn 7–10% để thuê hạ tầng xanh nhằm giảm phát thải và tuân thủ chuẩn ESG. Điều đó cho thấy thị trường không chỉ cần thêm đất công nghiệp, mà còn đòi hỏi những dự án có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp thực thi chiến lược phát triển bền vững.

Ở chiều nguồn cung, thị trường bất động sản công nghiệp đang cho thấy sức hút ổn định nhờ môi trường thương mại thuận lợi, sản xuất trong nước phục hồi với điển hình tỷ lệ lấp đầy ở khu vực phía Nam duy trì ở mức cao khoảng 90%. Cùng với đó, giá thuê trung bình đến năm 2025 đã tăng gần 70% so với năm 2019. Tuy vậy, mức giá này vẫn được xem là cạnh tranh hơn so với nhiều thị trường trong khu vực, giúp Việt Nam giữ lợi thế thu hút FDI. Triển vọng tăng trưởng vì thế không chỉ đến từ sức cầu bền vững của doanh nghiệp quốc tế, mà còn từ sự nâng cấp về chất lượng nguồn cung.

Thị trường bất động sản công nghiệp 6 tháng cuối năm 2025 được dự báo tiếp tục tăng trưởng với nhiều cơ hội tiềm năng

Khung pháp lý ngày càng hoàn thiện cũng đang tạo thêm động lực cho bất động sản công nghiệp. Sau một năm triển khai, Luật Đất đai mới cùng các chính sách hỗ trợ đã thúc đẩy định hướng phát triển xanh và bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và cam kết COP26 của Chính phủ. Song song đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế hoạch sửa đổi toàn diện Luật Đầu tư hứa hẹn sẽ tăng cường tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, từ đó củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn cho thị trường.

Tầm nhìn bền vững tạo động lực mới

Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường bất động sản công nghiệp đang dịch chuyển mạnh mẽ về chất lượng, sự nâng cấp của nguồn cung trở thành yếu tố then chốt. Nếu trước đây các khu công nghiệp chủ yếu đáp ứng nhu cầu đất sản xuất, thì nay nhà đầu tư quốc tế lại tìm kiếm mô hình toàn diện hơn: hạ tầng đồng bộ, dịch vụ một cửa, và đáp ứng những tiêu chuẩn bền vững. Từ nhu cầu đó, một thế hệ khu công nghiệp mới đã và đang hình thành, trong đó Prodezi Long An (Prodezi) với mô hình hướng sinh thái nổi lên như một cái tên tiêu biểu.

Diện tích cây xanh, mặt nước, giao thông, các khu kỹ thuật và hạ tầng chung của Prodezi được quy hoạch đáp ứng tối thiểu 25% tổng diện tích

Theo đại diện Prodezi, dự án được quy hoạch tổng thể bài bản với các phân khu chức năng rõ ràng: từ khu sản xuất, kho vận, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tập trung, đến mảng cây xanh, không gian cộng đồng và dịch vụ hỗ trợ – tất cả nhằm đảm bảo vận hành đồng bộ, tối ưu cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, toàn bộ hồ sơ pháp lý từ quy hoạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến giấy phép xây dựng hạ tầng đã được hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Điểm nhấn của Prodezi còn nằm ở mô hình tích hợp, kết nối khu công nghiệp với tiện ích nội khu và khu đô thị liền kề LA Home. Với mật độ xây dựng chỉ 30%, LA Home dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, tạo nên môi trường sống xanh, cân bằng và bền vững cho lực lượng lao động gắn bó lâu dài với khu công nghiệp.

Khu đô thị LA Home liền kề là chìa khóa quan trọng, tạo nên hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp - đô thị toàn diện, hiệu quả

Ông Trương Khắc Nguyên Minh - Phó tổng giám đốc Prodezi Long An, nhận định: "Làn sóng dịch chuyển đầu tư cùng chính sách kinh tế cởi mở đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu và phát triển hạ tầng logistics. Trong bối cảnh đó, các khu công nghiệp phát triển theo định hướng sinh thái như Prodezi không chỉ cung cấp quỹ đất và không gian sản xuất chất lượng, kết nối với mạng lưới giao thông hiện đại mà còn tiên phong trong phát triển bền vững – yếu tố then chốt để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và logistics của khu vực".

Trong tương lai gần, bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ còn là câu chuyện về quỹ đất hay hạ tầng mà là hệ sinh thái sản xuất bền vững - nơi doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường cùng phát triển hài hòa. Những mô hình tiên phong như Prodezi Long An chứng minh các khu công nghiệp có thể đóng vai trò "bàn đạp" cho đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị, chứ không đơn thuần là điểm đặt nhà xưởng. Đây chính là bước chuyển từ "khu công nghiệp" sang "nền tảng phát triển công nghiệp", xu hướng sẽ định hình giai đoạn phát triển của kỷ nguyên mới của kinh tế Việt Nam.