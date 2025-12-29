Bất động sản Đà Nẵng: The Meridian trở thành tâm điểm thu hút

Những ngày này, The Meridian khẩn trương thi công. Công trường được cư dân xung quanh đặc biệt quan tâm, bởi The Meridian là một phần của dự án Elysia Complex City (khu căn hộ cao cấp và thương mại dịch vụ Tuyên Sơn) bên dòng sông Hàn.

Đây là khu phức hợp sôi động bậc nhất khu vực Danang Downtown, trung tâm mới của TP.Đà Nẵng

Vừa qua, chủ đầu tư đã bàn giao chuỗi nhà phố liền kề, biệt thự Elysia Complex City. Tuyến đường Thăng Long, nơi mặt tiền dãy nhà thấp tầng của dự án thời gian gần đây trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ, các TikToker với những outfit mang phong cách hiện đại, năng động dùng các căn biệt thự làm nền cho các clip có độ viral cao trên mạng xã hội.

Với thiết kế dựa trên cảm hứng từ siêu du thuyền, phân khu thấp tầng mang lại diện mạo mới cho sông Hàn, tô điểm bức tranh đô thị năng động, ấn tượng của TP.Đà Nẵng

Do đó, căn hộ cao cấp The Meridian với thiết kế đồng bộ dựa trên cảm hứng siêu du thuyền, tiếp tục được quan tâm trên thị trường, nhất là với cư dân của Elysia Complex City.

Anh Ngọc Quang (cư dân) chia sẻ, từ khi an cư sát bờ sông, cả nhà rất thích không gian thoáng đãng, gió và không khí rất tuyệt vời, nhất là chiều tối cả nhà đi dạo bờ sông Hàn.

Khi nhận bàn giao nhà thô, anh Ngọc Quang rất hài lòng về kết cấu, kỹ thuật chắc chắn, chỉn chu, hoàn thiện mặt ngoài đá, kính, cửa kính và ốp lát có tiêu chuẩn bàn giao tốt, đặc biệt là chủ đầu tư thường xuyên cập nhật tiến độ và bàn giao sớm hơn thời hạn cam kết

Khi được biết sắp có tổ hợp thương mại căn hộ The Meridian trong nội khu Elysia, anh Ngọc Quang tin tưởng với kinh nghiệm và chất lượng triển khai khu thấp tầng tại dự án, The Meridian chắc chắn làm các cư dân rất háo hức khi có thêm tiện ích, cùng cộng đồng tinh hoa mới, làm tăng giá trị cả khu vực rất nhiều.

Đồng quan điểm, bà Kim Quy (nhà đầu tư quan tâm dự án) chia sẻ thêm, bà quan tâm The Meridian bởi vị trí đắc địa trung tâm thành phố, ven sông Hàn và thiết kế kiểu dáng hiện đại, tân tiến.

Bà Kim Quy kỳ vọng dự án nổi bật trong phân khúc căn hộ cao cấp này sẽ bàn giao đúng tiến độ, sản phẩm vừa có giá trị an cư và đầu tư song hành

The Meridian (giai đoạn 2) của chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Landcom, do HUNI Architectes (Pháp) thiết kế, Công ty CP Đầu tư và phát triển Đà Thành (DDI) phát triển kinh doanh, được định vị là tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ mang tính biểu tượng, định vị chuẩn sống mới, nơi hội tụ các yếu tố vị trí đắc địa, kiến trúc ấn tượng, hệ sinh thái tiện ích trong tổng thể đồng nhất và có chiều sâu.

Cảm hứng từ hình ảnh siêu du thuyền rẽ sóng không chỉ là ý tưởng thẩm mỹ mà còn là tuyên ngôn về khát vọng.

Những đường cong dài uốn lượn theo thân tòa nhà mô phỏng sự vươn mình của con tàu ra biển lớn, đồng thời tối ưu hóa luồng gió, ánh sáng và tầm nhìn.

Căn hộ cao cấp The Meridian gồm 2 tòa tháp 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, sở hữu lâu dài, với vật liệu bàn giao từ các thương hiệu quốc tế

Hệ kính rộng bao trùm mặt đứng mở ra panorama 360 độ, đưa sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, biển Đông và trung tâm đô thị vào tầm mắt căn hộ.

Tất cả đảm bảo chất lượng vận hành, giá trị bền vững, và sự yên tâm cho nhà đầu tư cũng như cư dân.

Bên cạnh kiến trúc, The Meridian được hình thành như một hệ sinh thái "all-in-one" để đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, giải trí của thế hệ cư dân toàn cầu. Dự án tích hợp văn phòng hạng A, trung tâm thương mại cao cấp, khu vực ẩm thực, mua sắm và hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao như bể bơi vô cực, sky bar, phòng gym, spa…