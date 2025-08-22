Tại Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 22.8, ông Võ Minh Nghi, Phó Giám Đốc Quản trị rủi ro- đại diện ban ESG của Công ty Nam Long khẳng định, giảm phát thải trong bất động sản không phải là một nhiệm vụ ngắn hạn mà là hành trình dài hơi, đòi hỏi chiến lược bài bản và sự kiên định.

Đặc thù ngành: Vòng đời dài, áp lực lớn

Theo ông Võ Minh Nghi, bất động sản có vòng đời dự án rất dài, thường kéo dài từ 10 đến 20 năm, khác hẳn với ngành hàng tiêu dùng nhanh chỉ xoay vòng trong một đến hai năm. Chính vì vậy, phát triển bền vững với Nam Long không phải là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Bởi đó là hành trình gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường.

"Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh, áp lực về hạ tầng, nhà ở và không gian sống xanh trở nên cấp bách. Ngành bất động sản, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong phát thải khí nhà kính, đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050", ông Nghi thừa nhận.

Vì thế, với Nam Long, khởi đầu là một doanh nghiệp tư nhân trách nhiệm hữu hạn trong lĩnh vực bất động sản nên đã sớm xác định hướng đi phát triển gắn với bảo vệ môi trường. Cụ thể, từ cách đây hơn 10 năm, Nam Long đã là một trong những đơn vị đầu tiên đạt chứng chỉ công trình xanh tại Việt Nam. "Dù vào thời điểm đó, hệ sinh thái bất động sản chưa đồng bộ như thiết kế ban đầu, chúng tôi vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu tích hợp yếu tố thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường", ông Nghi nhấn mạnh.

Chia sẻ cụ thể hơn, ông Nghi cho biết, trong quy hoạch và thiết kế, Nam Long chú trọng các yếu tố kỹ thuật nhằm tiết kiệm năng lượng. Các tòa nhà được thiết kế để tận dụng thông gió tự nhiên, giúp giảm đáng kể nhu cầu sử dụng điều hòa. Mật độ xây dựng được tính toán hợp lý để dành không gian cho cây xanh, mảng xanh nội khu, tạo sự thoáng đãng và cải thiện chất lượng không khí cho cư dân.

"Chúng tôi không muốn các khu đô thị trở thành những khối bê tông bức bối, mà phải là nơi cư dân cảm nhận được thiên nhiên, không gian xanh và sự trong lành", ông Nghi nói.

Hành trình nhiều thách thức

Tuy nhiên theo ông Võ Minh Nghi, phát triển bất động sản xanh không chỉ dừng lại ở sản phẩm cuối cùng, mà còn liên quan đến chuỗi cung ứng. Vì thế, Nam Long luôn ưu tiên lựa chọn các đối tác, nhà cung cấp và nhà thầu thi công có định hướng giảm phát thải, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Ban lãnh đạo tập đoàn cũng đặt mục tiêu hướng đến những công trình đạt chứng chỉ xanh trong tương lai gần.

Tuy nhiên, ông thẳng thắn nhìn nhận rằng đây là hành trình nhiều thách thức. "Định hướng về môi trường không hề đơn giản và không thể làm ngay tức thì. Chúng tôi phải cân nhắc giữa lợi ích của cổ đông và nhu cầu khách hàng. Đó là quá trình dài hạn và cần có kế hoạch triển khai cụ thể", ông nói.

Thực tế cho thấy, những sản phẩm thân thiện môi trường thường có chi phí cao hơn, tương tự như việc sử dụng ống hút giấy hay ống hút gạo vốn có tuổi thọ ngắn và không dễ chinh phục người tiêu dùng. Với bất động sản, chi phí đầu tư cho thiết kế xanh, vật liệu mới hay hạ tầng bền vững cũng là rào cản lớn mà doanh nghiệp phải vượt qua.

Để cân đối vấn đề này, các dự án nhà ở của Nam Long luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi để cư dân giảm nhu cầu di chuyển xa, đây là một cách gián tiếp giảm phát thải từ giao thông. Doanh nghiệp còn đầu tư hệ thống phương tiện xanh trong nội khu như xe điện, nhằm khuyến khích thói quen di chuyển ít carbon. Công ty mong muốn cư dân của Nam Long không chỉ sống trong không gian xanh, mà còn được trải nghiệm những dịch vụ, phương tiện thân thiện với môi trường.

"Chúng tôi coi phát triển bền vững là hành trình không có điểm dừng. Đó là cam kết gắn liền với sự phát triển của Nam Long và cũng là yêu cầu của thời đại. Doanh nghiệp bất động sản phải góp phần vào mục tiêu chung của quốc gia trong giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu", ông Nghi nhấn mạnh.