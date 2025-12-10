Bất động sản Đông - Tây TP.Hồ Chí Minh, kẻ tám lạng người nửa cân

Trong bối cảnh ấy, khu Đông và khu Tây được ví như "kẻ tám lạng, người nửa cân" - mỗi khu vực giữ một lợi thế riêng trong bức tranh đô thị đa trung tâm, giàu tiềm năng phát triển.

Hệ thống hạ tầng hoàn thiện tạo đà tăng giá bất động sản khu Đông lên gấp 3 lần trong 10 năm qua

Khu Đông: Đô thị hóa nhanh, giá tăng mạnh và dần tiến vào vùng giá cao

Khu Đông giữ vai trò hạt nhân của siêu đô thị mới nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm như nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng, metro Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc - Nam hay Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm. Những dự án này đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, đưa giá căn hộ khu Đông tăng gấp ba lần trong 10 năm.

Hiện khu Đông, hầu hết các sản phẩm tập trung tại thị trường Bình Dương (cũ), dọc theo QL 13 và Thủ Dầu Một. Theo DKRA Consulting, 12.800 căn hộ đã được tung ra tại Bình Dương cũ chỉ trong 8 tháng đầu năm, chiếm 45,5% toàn nguồn cung phía Nam. Cũng theo Savills dự báo giai đoạn 2025 - 2026 sẽ có thêm 20.000 - 24.000 căn, phần lớn ở phân khúc trung - cao cấp.

Trong khi đó, sau thông tin sáp nhập, mức giá Bình Dương (cũ) được đẩy lên một mặt bằng giá mới: Mức giá sơ cấp các dự án đang chào tại Bình Dương (cũ) là 46 triệu/ m2, trong khi một số dự án mới ra đang tiệm cận ngưỡng 60 - 70 triệu đồng/m2; mức này theo dữ liệu quý 3/2025 của CBRE Việt Nam thì tiệm cận với giá căn hộ sơ cấp trung bình của TP.HCM là 87 triệu đồng/m2.

Với mức tăng dân số cơ học hơn 5% mỗi năm, giới chuyên môn nhận định Bình Dương (cũ) cần tối thiểu 10 - 15 năm để hấp thụ hết lượng cung này. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: thị trường liệu có đang tiến gần trạng thái bão hòa, khi lực cầu chủ đạo vẫn đến từ nhà đầu tư lướt sóng, trong khi nhu cầu ở thật ngày càng gặp rào cản giá?.

Khu Tây TP.HCM: Vùng trũng giá đang ở "thời điểm vàng"

Khác với khu Đông phát triển nóng, khu Tây đi với quỹ đạo ổn định - bền vững - theo nhịp hạ tầng. Đây là khu vực hội tụ ba yếu tố vàng: giá còn mềm, quỹ đất rộng và dư địa tăng trưởng dài hạn. Khu Tây là một trong số ít nơi tại TP.HCM còn đủ diện tích để phát triển đại đô thị quy mô lớn, điều mà khu Đông hầu như không còn. Nhờ đó, nhiều tập đoàn lớn đã chọn khu Tây làm điểm đến chiến lược.

Hệ sinh thái khu công nghiệp - logistics tại đây tiếp tục mở rộng, thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động trẻ đổ về. Nhóm dân số trẻ là lợi thế lực đẩy bền vững cho nhu cầu nhà ở và dịch vụ đô thị. Hạ tầng khu Tây cũng đang bứt tốc mạnh trong 1 năm trở lại đây: Vành đai 3 thông xe vào 30.4.2026, hình thành hành lang kết nối liên vùng quan trọng. Vành đai 4, với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng, khi vận hành sẽ rút ngắn tới 40% thời gian di chuyển giữa Tây Ninh và TP.HCM, mở ra không gian phát triển mới cho khu Tây Bắc.

Tăng tốc khép kín Vành Đai 3, mở rộng kết nối liên vùng ẢNH: THẮNG LỢI GROUP

Cùng lúc đó, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được nâng cấp 6 - 8 làn, tăng năng lực lưu thông; đại lộ Võ Văn Kiệt quy hoạch kéo dài đến Hải Sơn - Tân Đô, mở rộng khả năng kết nối của khu Tây vào nội đô TP.HCM chỉ còn 25 phút. Đặc biệt, tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) khi hoàn thành sẽ giúp rút thời gian di chuyển giữa khu Tây và trung tâm TP.HCM còn khoảng 20 phút, tạo lực hút đô thị hóa mạnh mẽ. Nhờ các động lực trên, khu Tây được nhiều chuyên gia đánh giá là đang ở điểm xuất phát của chu kỳ tăng trưởng mới, tương tự hình ảnh khu Đông (Bình Dương cũ) cách đây vài năm về trước.

The Win City: Lời giải cho bài toán "Nhà ở cao cấp, Giá Quốc dân"

Trong bức tranh ấy, The Win City được xem là ví dụ tiêu biểu cho dự án đại đô thị cao tầng đang định hình chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.

Tọa lạc trên trục Trần Văn Giàu (TL10) - tâm điểm kết nối của khu Tây, dự án chỉ cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu 5 phút, cách Aeon Mall Bình Tân 25 phút, và liên thông trực tiếp với 9 trục động lực của khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để The Win City sở hữu động lực tăng giá dài hạn, đặc biệt trong giai đoạn hạ tầng đồng loạt về đích.

The Win City với giá "quốc dân" chất lượng cao cấp, mang đến cơ hội an cư ngay cửa ngõ phía Tây Sài Gòn ẢNH: THẮNG LỢI GROUP





Điểm khác biệt tạo nên sức hút của The Win City nằm ở năng lực triển khai đồng bộ của hệ sinh thái liên danh chủ đầu tư Thắng Lợi Group - An Cường - Central. Sự kết hợp giữa tổng thầu hàng đầu, đơn vị vật liệu - nội thất hàng đầu việt Nam và nhà phát triển giàu kinh nghiệm giúp dự án đảm bảo tiêu chuẩn cao cấp ngay trong phân khúc giá quốc dân.

Chủ tịch Gỗ An Cường, ông Lê Đức Nghĩa, thành viên HĐQT Thắng Lợi Homes khẳng định: "Cheap is no good - good is no cheap. Chúng tôi không đánh đổi thương hiệu để làm một sản phẩm rẻ mà kém giá trị", phản ánh rõ định hướng sản phẩm giá quốc dân nhưng chất lượng không thỏa hiệp.

Dù sở hữu chuẩn sống cao cấp, dự án vẫn giữ mức giá 30 - 31 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 55 - 70 triệu/m² của Bình Dương cũ và khu Đông. Chính sách thanh toán linh hoạt - từ 150 triệu đồng ban đầu - giúp dự án dễ tiếp cận hơn với các gia đình trẻ đang tìm kiếm một cơ hội an cư bền vững.

Trong khi khu Đông dần tiến vào vùng giá cao và sức mua bị thử thách, khu Tây đang hội tụ những yếu tố vàng: giá còn mềm, hạ tầng bứt tốc, nhu cầu ở thật tăng mạnh và các đại đô thị bắt đầu hình thành. Xuất hiện đúng thời điểm, The Win City trở thành lời giải phù hợp cho bài toán an cư của số đông: giá quốc dân - chuẩn sống cao cấp - khả năng chi trả thực tế.