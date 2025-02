Bất động sản khu Đông và sức hấp dẫn của phát triển vùng hoàn thiện

Vị trí và hạ tầng

Kết nối trực tiếp với hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt giúp bất động sản tăng giá theo thời gian.

Ngày 22.1.2025, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung Thủ Đức đến năm 2040 trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao; khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM. Theo đó, lãnh đạo thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư vào 535 dự án với tổng nguồn vốn hơn 800.000 tỉ đồng để phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao.

Các dự án ở vị trí kết nối hạ tầng hiện đại được săn đón tại khu Đông TP.HCM





Theo các chuyên gia, khu Đông TP.HCM vẫn đang giữ vững vị thế khu vực phát triển hạ tầng nhanh, hiện đại bậc nhất với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã khai thác vận hành từ 12-2024, các công trình trọng điểm sắp hoàn thiện: vành đai 3, nút giao An Phú ba tầng giao thông; tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây (CT01) dự kiến mở rộng gấp đôi lên 8 làn xe;…

Nằm gần nút giao An Phú, giao điểm các đường vành đai 2 và 3 là phân vùng số 8 - một trong những phân vùng động lực phát triển theo quy hoạch vừa công bố - được giới hạn bởi các tuyến đường huyết mạch như Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 2 là các dự án khu đô thị xứng đáng nằm trong danh sách "chọn mặt gửi vàng".

Uy tín nhà phát triển dự án

Việc lựa chọn các nhà phát triển có uy tín và năng lực sẽ đảm bảo pháp lý, tiến độ bàn giao và chất lượng dự án cho người mua. Ghi nhận cho thấy những cái tên hàng đầu đều đã có mặt tại khu Đông.

Nhà phát triển khu đô thị The Global City nằm ở phường An Phú cũng đã chung tay triển khai thêm các đoạn mở rộng của tuyến đường Liên Phường nhằm giúp người dân có thể lưu thông nhanh chóng theo trục thẳng từ phường An Phú đến tới các khu vực An Khánh, Thảo Điền, Bình Thạnh cũng như hướng ngược lại là các phường Phước Long B, Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh. Với nền đường rộng 60m, sau khi công trình hoàn thiện và thông xe kỹ thuật ngay trong năm 2025, cư dân The Global City chỉ mất hơn 5 phút để đi tới Thảo Điền.

Đây cũng là cách các nhà phát triển dự án có tầm nhìn như Masterise Homes nâng cao chất lượng sống cho cư dân và đóng góp chung vào sự phát triển của khu vực.

Tuyến đường Liên phường kết nối từ The Global City về Thảo Điền





Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, kết nối thuận tiện, đầy đủ tiện ích

Bên cạnh vị trí, hạ tầng, uy tín chủ đầu tư thì tiện ích là yếu tố quan trọng mà người mua nhà cần quan tâm trước khi xuống tiền. Trong số các dự án tiềm năng, The Global City nổi bật là trung tâm mới của thành phố khi sở hữu hệ tiện ích "all-in-one", là khu đô thị duy nhất tại Việt Nam được thiết kế bởi Foster+Partners và được phát triển theo triết lý đô thị vị nhân sinh.

Theo đó, The Global City đảm bảo các tiện ích đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí đều nằm trong phạm vi kết nối 15 phút, vừa vặn với mọi phong cách sống.

Đại diện Masterise Homes cho biết, cư dân The Global City sẽ thừa hưởng trung tâm mua sắm, hệ thống trường quốc tế, bệnh viện, tổ hợp giải trí - thể thao, công viên cây xanh, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á… Đặc biệt, không gian công cộng và đường nội khu cũng tối ưu cho việc kết nối cộng đồng trong từng phân khu và toàn bộ khu đô thị.

The Global City sẽ phát huy các thế mạnh sẵn có, tiếp tục trở thành "thành phố điểm hẹn", thực hiện đúng vai trò, đóng góp vào mục tiêu chung mà Chính phủ đã vạch ra là: trung tâm văn hóa, vui chơi giải trí và trở thành một trong các khu động lực phát triển kinh tế, thương mại của khu vực.

Năm 2024, The Global City đã trở thành điểm hẹn của nhiều sự kiện quy mô lớn như Hội-thuần-hội, GenFest 2024, SOHO Fest, The Global Celebration…. Năm 2025, nơi đây cũng tiếp tục là lựa chọn của live concert 3 và 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và địa điểm thứ 2 tổ chức live concert "Sketch A Rose" của Hà Anh Tuấn sau đêm đầu tiên diễn ra thành công tại Nhà hát con sò , Úc.

Số người tham gia các sự kiện lớn tại The Global City cùng với lưu lượng giao thông của các tuyến đường lớn như Đỗ Xuân Hợp và các khu dân cư hiện hữu đã thúc đẩy sự phát triển của khu nhà phố thương mại SOHO. Đây là phân khu đầu tiên được hoàn thiện và bàn giao cho cư dân sinh sống, kinh doanh tại The Global City. Đặc biệt, những quyển sổ hồng đầu tiên cũng đã được trao cho các chủ nhân nơi đây chỉ tám tháng sau khi bàn giao. Hiện nay, SOHO đã thu hút được những thương hiệu lớn trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ, giáo dục… đồng thời ra mắt tuyến phố Art Ave phục vụ phong cách sống của cư dân.

Có thể nói, The Global City đã phát triển thần tốc dưới bàn tay của Masterise Homes đồng thời mang đến sự thay đổi lớn cho cả khu vực.

Không gian sống riêng tư với cộng đồng cư dân cùng "gu"

Trong năm 2025, Masterise Homes sẽ tiếp tục giới thiệu những phân khu cao tầng, thấp tầng đã được quy hoạch theo chuẩn quốc tế của The Global City, nhằm giải tỏa "cơn khát" nhu cầu nhà ở trong bối cảnh nguồn cung của thị trường còn chưa thực sự khởi sắc.

Theo đó, phân khu thấp tầng là khu villa vườn với ba mặt giáp sông - siêu hiếm hoi tại Quận 2. Đây cũng là sản phẩm đã được săn đón nhiều năm do quỹ đất khan hiếm và những đặc quyền mà vị trí ven sông mang lại. Sản phẩm này sẽ đáp ứng nhu cầu không gian cho gia đình đa thế hệ lẫn tiêu chuẩn sống xanh giữa lòng thành phố, hứa hẹn sẽ kiến tạo cộng đồng thượng lưu có cùng phong cách sống.

Phân khu villa vườn với 3 mặt giáp sông và diện tích mảng xanh lớn nhất The Global City





Với sự khan hiếm về vị trí, diện tích mặt nước và mảng xanh lớn nhất The Global City, thừa hưởng hệ tiện ích của khu đô thị duy nhất tại Việt Nam được Foster+Partners thiết kế, Maserise Homes phát triển và những tiện ích đặc quyền, khu villa vườn không chỉ hứa hẹn mang đến một nơi an cư giữa cộng đồng đẳng cấp, không gian sống riêng tư, kết nối thiên nhiên giữa trung tâm thành phố mà với số lượng hạn chế, đây còn là sản phẩm mang đến giá trị gia tăng bền vững trong dài hạn.