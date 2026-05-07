Bất động sản khu nam TP.HCM khởi sắc cùng đà phát triển hạ tầng

Sau giai đoạn trầm lắng, khu nam TP.HCM đang dần lấy lại sức hút trên thị trường bất động sản với lực đẩy đến từ hạ tầng và quy hoạch dài hạn. Không chỉ cải thiện khả năng kết nối, sự chuyển động của khu vực còn phản ánh thay đổi rõ rệt trong nhu cầu an cư của người mua hiện nay.

Khu nam hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư hạ tầng mới

Sau thời gian trầm lắng, khu nam TP.HCM đang cho thấy tín hiệu hồi phục nhờ sự thúc đẩy đồng bộ của nhiều công trình giao thông lớn. Các tuyến huyết mạch như Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục được mở rộng, nâng cấp, giúp cải thiện khả năng kết nối giữa khu nam với trung tâm thành phố cũng như khu đông.

Hạ tầng giao thông tạo lực đẩy mới cho khu nam TP.HCM

Song song đó, nhiều dự án liên kết vùng đang được đẩy nhanh tiến độ như cầu Thủ Thiêm 4 hay cầu Nguyễn Khoái. Khi hoàn thiện, các công trình này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu nam với khu đô thị Thủ Thiêm và lõi trung tâm TP.HCM, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu.

Đáng chú ý, đề xuất tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Tuyến metro dự kiến đi qua khu vực quận 7 cũ với các ga như Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, mở thêm một lớp kết nối mới cho toàn khu nam trong dài hạn. Nếu được triển khai theo đúng lộ trình, thời gian di chuyển từ trung tâm đến khu vực phía nam thành phố sẽ được rút ngắn đáng kể.

Ở góc nhìn quy hoạch tổng thể, khu nam còn được hưởng lợi từ chiến lược phát triển đô thị hướng biển của TP.HCM, trong đó có các dự án quy mô lớn như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Điều này mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới, nơi kết nối giữa đô thị, logistics và kinh tế biển dần hình thành rõ nét hơn.

Người mua ở thực dần dịch chuyển về khu nam

Sự thay đổi về hạ tầng đang kéo theo thay đổi trong hành vi lựa chọn nơi an cư. Khi khả năng kết nối được cải thiện, khoảng cách địa lý không còn là rào cản quá lớn đối với nhóm khách hàng làm việc tại khu trung tâm nhưng ưu tiên môi trường sống thoáng hơn, mật độ thấp hơn và có nhiều không gian xanh hơn.

Xu hướng này giúp khu nam dần thu hút lại nhu cầu ở thực, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và các gia đình tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và chất lượng sống. Người mua hiện chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm sống tổng thể, từ môi trường, tiện ích nội khu đến yếu tố sức khỏe thể chất và tinh thần.

Khu nam thu hút người mua nhờ cân bằng kết nối và môi trường sống

Không chỉ thay đổi về nhu cầu, thị trường cũng chứng kiến sự chọn lọc rõ rệt hơn trong quyết định mua bất động sản. Các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng minh bạch và được hỗ trợ tài chính bài bản đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, phân khúc trung cao cấp với mức giá hợp lý được xem là vùng cân bằng mới của thị trường, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa duy trì tiềm năng tích lũy tài sản dài hạn.

Dự án chú trọng giá trị sống được quan tâm nhiều hơn

Song hành với xu hướng chọn lọc của thị trường, nhiều dự án tại khu nam hiện không còn phát triển theo hướng tối đa hóa mật độ xây dựng mà bắt đầu chú trọng hơn đến yếu tố môi trường sống và trải nghiệm cư dân.

The Peak Garden là một trong những dự án được phát triển theo định hướng này khi tập trung vào không gian xanh, mặt nước nội khu và yếu tố wellness trong tổng thể quy hoạch. Dự án nằm gần các trục giao thông chính như Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời hưởng lợi từ định hướng phát triển hạ tầng khu nam trong tương lai.

The Peak Garden được phát triển với định hướng nâng cao trải nghiệm sống và chăm sóc sức khỏe tinh thần

Bên cạnh lợi thế kết nối, tiến độ xây dựng rõ ràng cùng các chính sách hỗ trợ tài chính cũng giúp dự án thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng mua để ở, trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực và khả năng sở hữu bền vững hơn là các kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.