Bất động sản nghỉ dưỡng có yếu tố wellness hấp dẫn nhà đầu tư lâu năm

Du khách sẵn sàng rút hầu bao cho các dịch vụ wellness

Trên bản đồ du lịch thế giới, hầu hết các điểm đến nổi tiếng đều sở hữu cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực hấp dẫn. Song nếu nói cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa… là điều kiện để thu hút du khách thì dịch vụ mới chính là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công lâu dài, bền vững của một địa điểm du lịch trong việc thu hút khách hàng quay trở lại nhiều lần hay chi tiêu nhiều hơn cho mỗi chuyến du lịch. Đặc biệt với các hình thái du lịch nghỉ dưỡng thì yếu tố dịch vụ càng là yếu tố hàng đầu.

Maldives là một trong những minh chứng cho thấy "nền tảng dịch vụ" có khả năng biến một nơi hẻo lánh trở thành điểm đến triệu đô được người người săn đón. Hay như Singapore - một quốc đảo không nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn có nền du lịch phát triển bậc nhất Đông Nam Á. Có thể nói, dịch vụ chính là "chìa khóa" mở hầu bao của du khách.

Du lịch chăm sóc sức khỏe được du khách ưa chuộng

Những năm gần đây, dịch vụ wellness trở thành xu hướng nổi bật và có tính bền vững, được du khách trên toàn thế giới ưa chuộng. So với du lịch đơn thuần, du khách quốc tế chấp nhận trả tiền nhiều hơn cho dịch vụ wellness. Ngân sách chi cho các dịch vụ wellness chiếm ⅙ số tiền du khách chi tiêu cho một kỳ nghỉ.



Viện Sức khỏe toàn cầu (GWI) dự đoán, nhiều khả năng cho thấy ngành du lịch, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe vẫn tăng trưởng mạnh khi du khách không ngại chi tiền cho các sản phẩm wellness. Du lịch chăm sóc sức khỏe có khả năng đạt 1,1 nghìn tỉ USD vào năm 2025 (tức tăng trưởng 20,9% hàng năm).

Bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe được nhà đầu tư săn đón

Từ trước đến nay, du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng luôn có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau. Việc du khách ngày càng quan tâm và chi tiền cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp bất động sản nghỉ dưỡng có yếu tố wellness sẽ vẫn là xu hướng trong ít nhất 3-5 năm tới. Trong giai đoạn 2020-2025, GWI dự đoán bất động sản nghỉ dưỡng có yếu tố wellness sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 16% Điều này lý giải vì sao nhà đầu tư lâu năm đã sở hữu nhiều loại hình bất động sản đầu tư khác vẫn ưa chuộng các dự án bất động sản có yếu tố wellness.

Bất động sản có yếu tố wellness vẫn là xu hướng trong 3-5 năm tới

Xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của khách hàng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam cũng đang dần thay đổi để bắt nhịp xu hướng. Không còn là những cơ sở spa nhỏ, manh mún như một dịch vụ đính kèm cho khách sạn hay resort, một số đơn vị đã mạnh tay đầu tư trung tâm chăm sóc sức khỏe quy mô lớn, kết hợp với các nhà vận hành quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ. Nổi bật nhất trong những năm trở lại đây phải kể đến dự án The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm.



Đây là khu resort 5 sao do chủ đầu tư Charm Group xây dựng trên quỹ đất ven biển đẹp bậc nhất Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Thiên nhiên hoang sơ, trong lành và riêng tư là điều kiện lý tưởng để chủ đầu tư Charm Group mạnh tay xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe lên đến 5.000m2.

Mặt khác, dự án chỉ cách TP.HCM hơn 100km, tương đương hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển. Nhờ đó, The Six Premier là dự án hiếm hoi có khả năng đáp ứng nhu cầu cao về nghỉ dưỡng wellness và trị liệu tái tạo năng lượng mỗi cuối tuần cho hàng triệu người dân của đại đô thị Sài Gòn và các tỉnh Đông Nam Bộ.

The Six Premier gây ấn tượng khi là dự án đầu tiên tại Việt Nam chinh phục thành công Goco Hospitality tham gia vận hành khu spa cao cấp. Bên cạnh đó, thương hiệu vận hành khách sạn hàng đầu là BW Premier Collection by Best Western cũng sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư quản lý vận hành khu resort này.

Được đầu tư quy mô lớn, do hai đơn vị quốc tế vận hành, The Six Premier có đủ mọi điều kiện để phát triển đa dạng các dịch vụ spa đang được ưa chuộng nhất. Trong đó, bao gồm các liệu pháp Á Đông như tắm khoáng nóng, tắm bùn, đá muối, xông hơi thảo dược, massage theo phong cách Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… Những phương pháp này giúp làm đẹp và trị liệu sức khỏe một cách tự nhiên, không xâm lấn, hỗ trợ tốt cho hoạt động lưu thông máu, giảm nhức mỏi, stress…

Wellness center tại The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm áp dụng nhiều công nghệ tân tiến để chăm sóc sức khỏe cho du khách

Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ cao đang tạo sự khác biệt cho The Six Premier so với các resort khác. Goco Spa tại dự án cung cấp các phương pháp trị liệu công nghệ cao như: sử dụng năng lượng ánh sáng kích hoạt quá trình trẻ hóa tế bào tự nhiên, liệu pháp tăng cường thực tế ảo, xông hơi hồng ngoại, phục hồi cơ thể tự nhiên bằng công nghệ PEMF…



Theo đại diện của Charm Group, các dịch vụ tại Goco Spa tại The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm có chất lượng đạt chuẩn quốc tế, tương đương với dịch vụ spa tại nhiều khách sạn nổi tiếng do Goco Spa vận hành trên thế giới như JW Marriott, The Ritz-Carlton, Four Seasons…

"Cảnh quan Hồ Tràm từng được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới. Song nhiêu đó là chưa đủ để khiến du khách "rút hầu bao" khi đến đây. Chính vì vậy, việc đa dạng các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, tạo nhiều trải nghiệm độc đáo mới chính là điều kiện đủ để giữ chân và đưa du khách quay trở lại nhiều hơn", vị đại diện chia sẻ.

Cùng với wellness center, chủ đầu tư cũng chi mạnh tay cho hệ thống tiện ích bổ trợ khác như: Nhà hàng thực dưỡng, yoga garden, vườn thiền trên không, hồ bơi tràn khoáng mặn, nhà hàng Thái, Beach Club, Skybar… nhằm thỏa mãn nhu cầu tận hưởng của các "tín đồ" du lịch, nghỉ dưỡng.