Bất động sản phía Đông TP.HCM: Nguồn cung tăng, nhiều chính sách linh hoạt

Nguồn cung dồi dào, gia tăng lựa chọn

Báo cáo từ DKRA Group cho thấy trong quý 2/2025, tổng nguồn cung căn hộ mở bán sơ cấp tại miền Nam đạt hơn 20.500 căn, tăng 40% so với quý trước và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng TP.HCM và Bình Dương (cũ) chiếm gần 80% nguồn cung, phản ánh sức nóng quay trở lại của khu vực Đông Nam. Sức cầu thị trường sơ cấp ghi nhận những chuyển biến khá tích cực trước động thái sáp nhập tỉnh thành, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ quý 2/2024. Giá bán sơ cấp ghi nhận tăng bình quân 3% - 8% so với quý 1/2025.

Thị trường bất động sản tại các đô thị vệ tinh TP.HCM sôi động sau sáp nhập

Sau khi Bình Dương sáp nhập về TP.HCM, Dĩ An càng khẳng định là đô thị vệ tinh phát triển sôi động bậc nhất phía Nam. Không chỉ các doanh nghiệp địa phương, nhiều tập đoàn lớn cũng đã tham gia phát triển dự án tại đây, đưa ra thị trường loạt sản phẩm được quy hoạch bài bản, pháp lý ổn định, chú trọng yếu tố sống xanh và vận hành thông minh.

Lợi thế về hạ tầng cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn cho khu vực này. Tuyến vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, kết nối Dĩ An - Thủ Đức - Long An (cũ), trong khi metro số 1 và đề xuất mở rộng mạng lưới metro liên tỉnh kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa trung tâm TP.HCM và các đô thị vệ tinh như Dĩ An, Thuận An.

Cùng với đó, nhóm khách hàng mua ở thực đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực giáp ranh nơi có quỹ đất rộng, tiện ích khép kín và môi trường sống trong lành hơn. Nhiều dự án mới cũng tích hợp không gian cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

Chính sách tài chính linh hoạt mở rộng cơ hội sở hữu nhà

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các chủ đầu tư không chỉ tung sản phẩm mới mà còn liên tục triển khai các chính sách tài chính ưu đãi nhằm thu hút người mua.

Một số dự án ghi nhận mức thanh toán ban đầu giảm chỉ còn 10%, đi kèm chính sách ân hạn nợ gốc và lãi vay 0% từ 18 đến 24 tháng. Các ngân hàng đối tác cũng linh hoạt hơn trong xét duyệt hồ sơ và giải ngân nhanh, giúp quá trình sở hữu nhà trở nên thuận tiện.

The Infinity Dĩ An là một trong những dự án có chính sách ưu việt đó

Đơn cử tại Dĩ An, dự án The Infinity đang áp dụng chính sách tài chính linh hoạt với mức thanh toán ban đầu thấp "kỷ lục" chỉ với 10%. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 10%, tương đương từ 218 triệu đồng để ký hợp đồng mua bán. Ngân hàng hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ. Chủ đầu tư ân hạn nợ gốc và miễn lãi trong 24 tháng, đồng nghĩa trong thời gian chờ bàn giao nhà, khách hàng không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào. Khách hàng còn được miễn thêm chi phí đóng phạt nếu tất toán sớm. Đây là bước đi nhằm chia sẻ áp lực tài chính với người mua.

Ngoài chính sách tài chính, The Infinity còn được chú ý bởi vị trí chiến lược ngay trung tâm Dĩ An, khu vực được định hướng trở thành một trong những "trục đô thị mới" sau điều chỉnh địa giới. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp theo chuẩn nghỉ dưỡng, từ hồ bơi điện phân muối, vườn treo, spa cho đến khu chăm sóc sức khỏe và khu vui chơi trẻ em, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ có nhu cầu an cư lâu dài tại khu vực năng động này.

Với hàng chục tiện ích đã hoàn thiện, The Infinity Dĩ An có nhiều lợi thế thu hút khách hàng an cư, đặc biệt là gia đình có con nhỏ

Đáng chú ý, chủ đầu tư đã hợp tác cùng Asahi Japan - đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản để đảm bảo chất lượng sống và duy trì giá trị tài sản sau khi bàn giao. Theo các chuyên gia, việc một dự án có đơn vị vận hành chuyên nghiệp từ giai đoạn đầu cho thấy định hướng phát triển lâu dài và bền vững, là yếu tố quan trọng giúp thu hút người mua nhà ở thực.

Thị trường bất động sản Dĩ An đang ghi nhận sức bật rõ nét, nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố từ nguồn cung dồi dào, giá bán hợp lý, pháp lý minh bạch và các chính sách thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư. Trong bối cảnh quỹ đất tại khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm, xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh sẽ tiếp tục là trọng tâm của làn sóng an cư và đầu tư trong giai đoạn tới.