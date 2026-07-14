Bất động sản phường Đông Hòa hưởng lợi theo Quy hoạch đô thị 100 năm

Hưởng lợi thế của cực đổi mới sáng tạo phía đông

TP.HCM đang bước vào giai đoạn lập quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, một trong những đồ án quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của thành phố. Quy hoạch mới hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực với cấu trúc 5-5-10, gồm: 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Khu vực đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, nơi Bcons Center City tọa lạc

Theo dự thảo, vùng 2, nơi Bcons Center City tọa lạc - cực đổi mới sáng tạo phía đông bao gồm các khu vực theo địa danh cũ là Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An và các khu vực kết nối sân bay Long Thành. Vùng này được định vị là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao, Fintech, trung tâm dữ liệu, giáo dục đại học và hệ sinh thái startup.

Phân tích chuyên sâu, vùng 2 được đánh giá tầm quan trọng về vai trò trong định hướng đổi mới bởi hội tụ được là nơi nghiên cứu, học tập, làm việc, hệ thống hạ tầng đồng bộ và không gian sống phù hợp. Đây chính là nền tảng mở ra nhu cầu bất động sản chất lượng cao.

Thực tế từ nửa đầu năm 2026 cho thấy khu đông, bao gồm phường Đông Hòa, đang thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia và nhà đầu tư. Mọi người kỳ vọng hưởng lợi từ quy hoạch dài hạn và hạ tầng đồng bộ. Thông qua mức hấp thụ khách hàng của dự án Bcons Center City là minh chứng cho nhận định. Theo số liệu cập nhật của hai đơn vị phân phối là Bcons Homes và Sao Việt, giỏ hàng căn hộ Bcons Center City đến tháng 7 này chỉ còn rất ít.

Bcons Center City : Không gian sống của xu hướng đô thị hiện đại

Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, dự án còn được phát triển theo mô hình khu phức hợp Live - Work - Enjoy, tích hợp chuỗi 74 tiện ích trong nội khu, 2 văn phòng, cùng 7 tầng trung tâm thương mại và khối căn hộ chất lượng, cung cấp gần 1.940 sản phẩm diện tích linh hoạt, thiết kế tối ưu công năng. Bcons Center City đáp ứng xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại, nơi nhiều chức năng được tích hợp để nâng cao chất lượng sống và tối ưu trải nghiệm của cư dân.

7 tầng trung tâm thương mại Bcons Center City sẽ là điểm đến cho người dân phường Đông Hòa

Bên cạnh đó, không chỉ có không gian nội khu, Bcons Center City còn thụ hưởng khí hậu trong lành và kiến tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên khi cạnh bên lá phổi xanh 600 ha Làng Đại học. Đặc biệt, dự án còn được cộng hưởng hệ sinh thái hơn 135 tiện ích hiện hữu từ đại đô thị quần thể dự án Bcons trải dọc trục đường Thống Nhất, đáp ứng cho nhu cầu tìm kiếm môi trường sống cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Đây là những giá trị ngày càng được giới chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, nhân sự công nghệ và các gia đình trẻ ưu tiên khi lựa chọn nơi an cư.

Thay vì chỉ hưởng lợi từ một tuyến giao thông hay một công trình hạ tầng riêng lẻ, Bcons Center City được đặt trong bối cảnh phát triển của toàn bộ vùng 2 - nơi quy hoạch, hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế tri thức đang cùng hội tụ. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên giá trị sử dụng lâu dài cho người mua ở thực, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng bền vững khi khu vực bước vào giai đoạn phát triển mới.

Giá trị tăng cao cùng hạ tầng đô thị

Để hiện thực hóa tầm nhìn vùng 2, hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị được đầu tư mạnh mẽ, không chỉ giải quyết ùn tắc mà còn đóng vai trò "khung xương" tổ chức lại không gian sống và sản xuất.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, vành đai 3, quốc lộ 1K và các tuyến metro số 1 kéo dài kết nối sân bay Long Thành, TP.Đồng Nai, khu vực Bình Dương cũ đang hình thành mạng lưới liên kết vùng. Đặc biệt, khu vực Bến xe Miền Đông mới đang được định hướng phát triển theo mô hình TOD cấp vùng, tích hợp giao thông công cộng với không gian thương mại, dịch vụ và đô thị.

Đường Thống Nhất nối liền ra ngay khu vực metro số 1 và Bến xe Miền Đông

Bcons Center City, hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông liên vùng cũng như hệ sinh thái giáo dục và công nghệ đang phát triển. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường D11 đang chuẩn bị mở rộng lên 17 m, giao với đường Thống Nhất lộ giới 32 m kết nối trực tiếp với khu Đại học Quốc gia TP.HCM, Bến xe Miền Đông mới, Metro số 1 chỉ trong vài phút.

Trong tư duy quy hoạch mới, hạ tầng không còn chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà trở thành nền tảng kết nối con người, tri thức, doanh nghiệp và dòng vốn. Các ga metro và hạt nhân TOD sẽ là nơi hội tụ hoạt động kinh tế tri thức, tạo môi trường sống - làm việc - học tập - nghiên cứu liền mạch trong bán kính thuận tiện.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng giá trị bất động sản trong tương lai sẽ không chỉ được quyết định bởi thời gian di chuyển đến trung tâm, mà còn ở khả năng tham gia vào hệ sinh thái tăng trưởng của đô thị.

Quy hoạch TP.HCM 100 năm đang định hình lại bản đồ bất động sản khu đông, phường Đông Hòa đã trở thành phần quan trọng của cực tăng trưởng chiến lược. Trong bối cảnh đó, những dự án nằm trong hệ sinh thái hạ tầng, giáo dục và công nghệ hoàn chỉnh như Bcons Center City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng mà còn sở hữu dư địa tăng trưởng bền vững.