'Bất động sản sức khỏe' - xu hướng đầu tư quốc tế mới bền vững

"Sức khỏe hóa" bất động sản: Xu hướng đầu tư bền vững cho chu kỳ tăng trưởng bất động sản mới

Theo báo cáo từ Global Wellness Summit, doanh thu toàn cầu của ngành chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ vượt ngưỡng 1,3 nghìn tỉ USD vào năm 2028. Châu Á đang đứng đầu xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ này, cho thấy tiềm năng sinh lời vượt trội từ việc đầu tư vào bất động sản sức khỏe (1).

Phản ánh xu hướng đó, tại sự kiện Meet The Experts (MTE) tháng 10.2024, "bất động sản sức khỏe" được xác định là động lực tăng trưởng then chốt cho thị trường Việt Nam trong năm 2025. Với lợi thế cạnh tranh vượt trội về thiên nhiên, khí hậu, nguồn dược liệu và ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam đang từng bước trở thành một "điểm sáng" trên bản đồ đầu tư bất động sản sức khỏe. Trong đó, Bình Định đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm phát triển của các dự án bất động sản sức khỏe cao cấp. Theo thống kê từ DKRA Group, trong 10 tháng đầu năm 2024, Bình Định ghi nhận mức tăng trưởng du lịch ấn tượng 83,9%, tương đương 9,2 triệu lượt khách, tương đương quy mô khách du lịch của hai thành phố biển lớn là Nha Trang và Đà Nẵng.

Bất động sản sức khỏe đang là động lực tăng trưởng then chốt tại thị trường Việt Nam

Năng lực và uy tín tạo nên thành công - Ai sẽ dẫn đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng sức khỏe?

Xu hướng bất động sản sức khỏe đang là động lực tăng trưởng then chốt tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc đón nhận xu hướng này không phải là điều dễ dàng bởi nó đòi hỏi tiềm lực tài chính vững mạnh, tầm nhìn chiến lược và khả năng triển khai dự án chuyên nghiệp từ các chủ đầu tư. Trong bối cảnh đó, VinaLiving - thương hiệu phát triển bất động sản thuộc tập đoàn VinaCapital, nổi lên như một trường hợp đặc biệt. Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, VinaLiving đã từng bước khẳng định vị thế tiên phong với những không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế được phát triển trên nền dấu ấn bản địa tại các điểm đến du lịch chiến lược. Danh mục phát triển dự án nghỉ dưỡng đa dạng và đẳng cấp của VinaLiving bao gồm những thương hiệu tên tuổi như Azura Da Nang, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Villas Da Nang, The Ocean Estates, The Dune Residences, Hoiana Shores Golf Villas, Maia Resort Quy Nhon và The Ocean Resort Quy Nhon.

Du lịch nghỉ dưỡng đã phát triển gắn liền với nhu cầu về sức khỏe (hình ảnh từ dự án The Ocean Resort của VinaLiving)

Nền tảng vững chắc của VinaLiving được xây dựng từ kinh nghiệm đầu tư dày dặn của công ty mẹ VinaCapital với những thương hiệu biểu tượng, trải dài khắp cả nước như Sofitel Legend Metropole Hanoi, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, Fusion Resort Cam Ranh, The Grand Ho Tram Strip và Fusion Original Saigon Centre.

"Sân chơi" tiềm năng: Thị trường nào sẽ dẫn dắt xu thế mới?

Tại Việt Nam, Quy Nhơn (Bình Định) được ví như một "Đà Nẵng thứ hai" nhờ lợi thế cạnh tranh độc đáo: bãi biển nguyên sơ, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, văn hóa bản địa đặc sắc, ẩm thực phong phú, vị trí chiến lược trong "tứ giác vàng du lịch" miền Trung, giao thông kết nối thuận tiện và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn. Quy Nhơn tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam khi giữ được vẻ đẹp nguyên bản, ít bị thương mại hóa, mang đến trải nghiệm độc đáo và khác biệt cho du khách. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, những người có tầm nhìn chiến lược và khả năng khai thác tiềm năng của thị trường mới nổi.

Đại dự án Vĩnh Hội 236 ha của VinaLiving tại Quy Nhơn, Bình Định

Trong năm 2025, bên cạnh nhiều dự án lớn về hạ tầng kỹ thuật và du lịch, Quy Nhơn dự kiến sẽ đón thêm một đại dự án Vĩnh Hội với quy mô 236 ha do VinaLiving phát triển. Sau những khu nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động, dự án mới này thể hiện tâm huyết và cam kết dài hạn của VinaLiving với dòng sản phẩm bất động sản sức khỏe nói chung và thị trường Quy Nhơn nói riêng.