Bất động sản TP. HCM: Giữa 'cơn sốt giá' căn hộ, dòng tiền đang tìm đến đâu?

Nguồn cung trở lại, giá căn hộ vẫn lập đỉnh

Sau giai đoạn dài trầm lắng, thị trường căn hộ phía Nam dần phục hồi từ cuối năm 2024. Hàng loạt dự án được tháo gỡ pháp lý, đưa nguồn cung quay trở lại trong năm 2025. Theo Avison Young Việt Nam, 3 tháng cuối năm, TP.HCM ghi nhận khoảng 13.000 sản phẩm mở bán mới. Khu Đông tiếp tục là tâm điểm nhờ đòn bẩy từ tuyến Metro số 1, Vành đai 3 và nhiều công trình khác đang tăng tốc về đích.

Dòng tiền BĐS khu Đông đang có xu hướng dịch chuyển về các dự án đã hoàn thiện. Ảnh: Dự án MT Eastmark City

Dù nguồn cung cải thiện, giá căn hộ vẫn tăng mạnh. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý 3, giá căn hộ TP.HCM đạt trung bình 99 triệu đồng/m². Riêng khu Đông ghi nhận biên độ tăng giá 32-48%, phổ giá dao động 80-120 triệu/m².

Đằng sau những con số ấn tượng đó là một thực tế khác: phần lớn nguồn cung đến từ các dự án hình thành trong tương lai, mới khởi công hoặc xây dựng giai đoạn đầu, thời gian bàn giao dự kiến từ sau quý 2/2026. Điều này đồng nghĩa, người mua sẽ phải chờ đợi và phụ thuộc vào tiến độ triển khai của chủ đầu tư. Trong bối cảnh đó, những dự án pháp lý rõ ràng, có thể ở ngay trở thành “hàng hiếm” được săn đón.

Dòng tiền trên thị trường vì vậy cũng đang chuyển hướng ưu tiên giá trị thật, chất lượng thật và uy tín thật. Đây là dấu hiệu cho một chu kỳ lành mạnh hơn, khi người mua ở thật trở lại là trung tâm và sản phẩm thật là thước đo. Các yếu tố về chất lượng công trình, cam kết, pháp lý trở thành “bộ lọc” quan trọng, thay vì những kỳ vọng lợi nhuận ảo.

Hàng hiếm giữa tâm điểm phục hồi của khu Đông TP.HCM

Tại tâm điểm hạ tầng kết nối phía Đông TP.HCM, MT Eastmark City nổi lên như một “điểm sáng” hiếm hoi hội tụ đầy đủ những yếu tố thật. Dự án có quy mô 15 ha, được quy hoạch gồm các dãy nhà ở thấp tầng và ba phân khu cao tầng với hơn 1.900 căn hộ và shophouse thương mại dịch vụ, văn phòng.

Đến nay, MT Eastmark City đã hoàn thiện hơn 50% tiến độ, toàn bộ khu nhà phố thấp tầng đã bàn giao, hơn 50% căn hộ phân khu cao tầng Eastmark 1 đã có cư dân về sinh sống, tỷ lệ lấp đầy 100% đối với giỏ hàng đã bán các giai đoạn trước.

Trong quý cuối năm, dự án sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 600 căn hộ sẵn sàng bàn giao ngay - con số mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm nhà hoàn thiện. Cơ cấu sản phẩm linh hoạt, bao gồm các loại hình căn hộ 1PN+1, 2PN, 3PN, Duplex, và thương mại dịch vụ như shophouse, văn phòng, phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng từ người độc thân, đến cặp đôi trẻ, gia đình đa thế hệ.

Bố cục linh hoạt, tối ưu công năng tại căn hộ Eastmark 1. Ảnh chụp thực tế căn hộ mẫu dự án

Điều đặc biệt ở dự án này là yếu tố giá. Khi phần lớn căn hộ cùng khu vực đều trên 70 triệu/m², thì giỏ hàng đợt này của MT Eastmark City dự kiến trong khoảng 50-55 triệu/m². Đây là mức giá gần như “tuyệt chủng” ở thị trường khu Đông, mang đến cơ hội tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm chốn an cư tại “siêu đô thị” đầu tàu kinh tế giữa thời giá BĐS tăng mạnh.

Bên cạnh ưu điểm về giá, MT Eastmark City còn tăng sức hút nhờ pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng trao tay sau 1- 3 tháng nhận nhà cùng hệ thống tiện ích hiện hữu, giúp người mua hoàn toàn yên tâm.

Các căn hộ được hoàn thiện với vật liệu, thiết bị từ các thương hiệu uy tín như Duravit, Hansgrohe, Ferroli và Hafele. Bên dưới tòa nhà là hệ thống tiện ích nội khu phong phú: công viên trung tâm 6.500 m² gồm hồ bơi 1.700m² chuẩn resort; công viên ven sông 4.500m² với khu vui chơi, sân thể thao, khu BBQ ngoài trời; khu vực cộng đồng 1.100m² bố trí không gian co-working, phòng gym,… tất cả đã sẵn sàng phục vụ cư dân.

MT Eastmark City nằm ngay mặt tiền Vành đai 3, giao với trục Trường Lưu - Lò Lu, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Từ dự án, cư dân thuận lợi di chuyển vào trung tâm TPHCM và các đô thị vệ tinh lân cận. Nhiều trung tâm thương mại, trường học liên cấp, bệnh viện, khu vui chơi,v.v… đều nằm trong bán kính 10km từ tâm là dự án.

Sắp tới đây, khi loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3 thông xe toàn tuyến; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng lên 8 làn xe; nút giao Tân Vạn, Mỹ Thủy hoàn thiện, BĐS phía Đông sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng vượt trội. Với vị trí trung tâm chuỗi kết nối này, MT Eastmark City nắm giữ lợi thế hiếm có, vừa thuận tiện an cư, vừa có tiềm năng tăng giá bền vững theo tiến độ hạ tầng đô thị.

MT Eastmark City sở hữu vị trí chiến lược tại nút giao của các tuyến giao thông trọng điểm

Theo các đại lý phân phối hàng đầu thị trường, sự sáng giá của MT Eastmark City còn đến từ quan hệ hợp tác chiến lược giữa Điền Phúc Thành - chủ đầu tư luôn đặt uy tín, trách nhiệm lên hàng đầu thông qua các dự án bàn giao đúng hẹn, chất lượng đúng cam kết và Gamuda Land - nhà phát triển BĐS hàng đầu Malaysia. Sự kết hợp giữa một chủ đầu tư nội địa đáng tin cậy và một thương hiệu ngoại dày kinh nghiệm tạo nên “bảo chứng kép” - nơi khách hàng có thể an tâm về tiến độ, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều những “hứa hẹn” về tương lai, MT Eastmark City nổi lên như một ví dụ tiêu biểu cho giá trị thật: uy tín, chất lượng công trình và cộng đồng cư dân hiện hữu. Dự án khẳng định hướng đi phát triển bền vững - nhà thật để an tâm, tiện thật để tận hưởng, và giá trị thật để đầu tư cho tương lai.