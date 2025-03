Tăng do khan hiếm nguồn cung

Theo bà Hoài Thu, một môi giới khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên phường (TP.Thủ Đức, TP.HCM), những ngày qua thị trường hồi phục mạnh mẽ cả về giá lẫn giao dịch. Như dự án Nam Rạch Chiếc khu 30 ha đất nền diện tích 80 m2 có giá trước tết âm lịch là 9,5 tỉ đồng thì nay đã tăng lên 10,8 tỉ đồng; Dự án Phú Nhuận trước tết trục đường 20 m có giá khoảng 75 - 80 triệu đồng/m2 nay khoảng từ 85 - 90 triệu đồng/m2; dự án Centana Long Trường trước tết trục đường 30 m giá 76 triệu đồng/m2 hiện nay giá 84 - 85 triệu đồng/m2.

Thời gian qua, bất động sản vẫn âm thầm tăng giá Ảnh: Đình Sơn

Không chỉ đất nền, theo khảo sát của PV Thanh Niên, dọc đường Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức) tất cả căn hộ tại các chung cư giá đều tăng khoảng 5 - 10%, tùy dự án so với cuối năm 2024. Như tại chung cư Homy Land 3 căn hộ 81 m2 cuối năm 2024 giá khoảng 3,3 tỉ đồng thì nay tăng lên 3,6 - 3,7 tỉ đồng; dự án Lasatoria căn hộ diện tích 60 m2 trước tết giá từ 2,4 - 2,5 tỉ đồng thì nay tăng lên 2,7 tỉ đồng... Giá tăng nên người có bất động sản lại thêm tâm lý găm giữ chờ tăng thêm khiến thị trường bị tích nén.

Tại phía bắc - đặc biệt Hà Nội, giá bất động sản còn tăng mạnh hơn. Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản EximRS, thống kê tại Hà Nội, giá căn hộ sơ cấp dao động từ 70 - 75 triệu đồng/m2, tăng 5 - 8% so với năm 2024, trong khi TP.HCM duy trì mức 65 - 70 triệu đồng/m2, với tốc độ tăng chậm hơn, khoảng 3 - 5%. Phân khúc cao cấp và hạng sang tại các quận trung tâm có thể đạt 300 - 500 triệu đồng/m2. Nhà đất liền thổ cũng không nằm ngoài xu hướng. Tại Hà Nội, biệt thự và nhà phố sơ cấp đang giao dịch trong khoảng 220 - 250 triệu đồng/m2, tăng 10 - 15%, tập trung ở các khu vực như Đông Anh và Hà Đông.

Một số địa phương còn nhiều dư địa tăng trưởng như TP.Thủy Nguyên (Hải Phòng), giá nhà phố thương mại dao động từ 6 - 8 tỉ đồng/căn. Ở TP.HCM, mức giá trung bình vào khoảng 300 triệu đồng/m2 tại khu Đông và khu Nam, với biên độ tăng 5 - 7%. Đất nền tại các tỉnh vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai đang thu hút sự quan tâm lớn, tăng mạnh 10 - 15% nhờ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng lớn. Dự báo từ giữa năm 2025, khi các dự án đã được phê duyệt từ cuối 2024 bắt đầu triển khai mạnh mẽ, thị trường sẽ có những chuyển biến rõ rệt hơn.

"Năm 2025 tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá cao, trong đó giá căn hộ và nhà đất đầu năm 2025 vẫn neo ở mức cao, với tốc độ tăng trưởng ổn định hơn (5 - 10% tùy phân khúc và khu vực). Phân khúc chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong khi nhà đất giữ giá tốt tại các khu vực có tiềm năng hạ tầng. Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi ổn định, nhưng để nguồn cung thực sự bứt phá, cần thêm các giải pháp đồng bộ về tín dụng, pháp lý và phát triển nhà ở xã hội", bà Tú nhận định.

Theo bà Văn Nguyễn Tuyết Hằng, Tổng giám đốc Công ty Vie Homes, hiện nay nhu cầu tìm mua bất động sản, đặc biệt là căn hộ rất lớn, nhưng sản phẩm không có là bao, chủ yếu đến từ các dự án cũ, khiến giá tăng liên tục. "Nhiều khách hàng có nhà rao bán trước tết nay đã tăng giá hoặc giữ lại bởi họ dự báo thị trường đang hồi phục, nguồn cung ít ỏi cộng với nhu cầu tăng, theo quy luật thị trường giá sẽ tăng", bà Tuyết Hằng phân tích.

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá cao, trong đó giá căn hộ và nhà đất đầu năm 2025 vẫn neo ở mức cao, với tốc độ tăng trưởng ổn định hơn (5 - 10% tùy phân khúc và khu vực). Phân khúc chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong khi nhà đất giữ giá tốt tại các khu vực có tiềm năng hạ tầng. Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi ổn định, nhưng để nguồn cung thực sự bứt phá, cần thêm các giải pháp đồng bộ về tín dụng, pháp lý và phát triển nhà ở xã hội.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản EximRS

Các tỉnh cũng tăng theo

Nếu như TP.HCM, bất động sản tăng giá do khan hiếm nguồn cung và nhu cầu về nhà ở, đầu tư của người dân đang rất lớn thì tại các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An một số dự án giá và giao dịch cũng nhích tăng. Theo ông Võ Quốc Thắng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn DKRA, trong 3 tuần gần đây thanh khoản và giá đều tăng cả ở TP.HCM và Bình Dương, Long An.

"Thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tăng khoảng 2 - 3% so với cuối năm 2024 trong khi giao dịch cũng tăng mạnh ở thị trường sơ cấp. Như giai đoạn tiếp theo của dự án Eton Park hay của Masterise Homes, giá mở bán đợt này cao hơn các đợt trước đó, dự án Akari ở Bình Tân mỗi căn tăng khoảng 50 triệu đồng. Những dự án mới mở bán hiện đang trong giai đoạn đặt cọc giữ chỗ nên chưa biết giá tăng bao nhiêu. Tuy nhiên giá tăng bao nhiêu, giao dịch tăng cụ thể thế nào phải chờ đến 2 - 3 tuần nữa là ngày mở bán chính thức mới biết chính xác vì giá của dự án tăng hay giảm phụ thuộc vào lượng khách hàng đăng ký mua căn hộ nhiều hay ít", ông Thắng cho hay.

Ông Nguyễn Đình Trường, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư TT Capital, phân tích những ngày qua chung cư đã bàn giao ở TP.HCM tăng giá do không có hàng mới. Trong khi đó tại Bình Dương, sắp tới sẽ có một quá trình định giá lại sản phẩm. "Hiện nay TP.HCM vẫn còn chỗ chưa thông về pháp lý trong khi Bình Dương lại khá thông thoáng nên nguồn cung dồi dào, giúp thị trường nơi đây sôi động. Tuy nhiên, thị trường BĐS Bình Dương cũng lộn xộn khi ở trung tâm thành phố mới, xa tít tắp mà giá lên nóc", ông Trường nhận xét.

Trong khi đó, tại Long An, việc các tập đoàn lớn như Vingroup, Eco Park, Nam Long đổ về đầu tư các đại đô thị rộng hàng ngàn héc ta, cộng với hạ tầng được đầu tư kết nối mạnh từ TP.HCM đến Long An đã giúp thị trường sôi động ngay những ngày đầu năm. "Eco Park triển khai dự án hơn 220 ha; Vinhomes có dự án hơn 930 ha ở H.Đức Hòa, dự án hơn 1.000 ha ở H.Cần Giuộc; Prodezi Long An triển khai dự án hơn 100 ha ở H.Bến Lức và Nam Long có khu đô thị hơn 355 ha ở H.Bến Lức cộng với các tuyến đường cao tốc, đường vành đai kết nối từ TP.HCM đến Long An được đầu tư bài bản đã giúp thị trường sôi động hẳn lên", bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Giám đốc sàn SG9 (Công ty cổ phần T&A) cho hay.

Theo ông Võ Quốc Thắng, thị trường bất động sản phía bắc hồi phục sớm hơn phía nam. Một phần lý do là các nhà đầu tư phía bắc thạo tin hơn và ở tâm thế sẵn sàng, có thể đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. Trong khi đó, nhà đầu tư phía nam vẫn có tâm lý quan sát, dè chừng và thận trọng hơn trong quyết định đầu tư lúc này. Tuy nhiên, có thể khẳng định hiện nay số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường tìm cơ hội rất nhiều.

Theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản, trong năm 2025, nguồn cung bất động sản nhà ở sẽ tiếp tục tăng trưởng, được đóng góp chủ yếu bởi các đại đô thị vùng ven. Nguồn cung bất động sản tại Hà Nội và các đô thị vệ tinh ước tính đạt khoảng 37.000 sản phẩm, TP.HCM và vùng ven ước tính đạt khoảng 18.000 sản phẩm, tăng mạnh so với năm 2024.