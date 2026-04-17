Bắt được sói xổng chuồng ở Hàn Quốc

Phi Yến
17/04/2026 11:15 GMT+7

Giới chức thành phố Daejeon, miền trung Hàn Quốc, hôm nay 17.4 thông báo đã bắt được một con sói xổng chuồng sau nhiều ngày gây hoảng loạn cho người dân trên địa bàn thành phố.

Sói xổng chuồng ở Hàn Quốc: Cuộc truy đuổi nghẹt thở tại Daejeon - Ảnh 1.

Bức ảnh cho thấy sói Neukgu đang được kiểm tra sức khỏe sau thời gian đào thoát bên ngoài

ảnh: Thành phố Daejeon

Con sói đực còn non, tên Neukgu, nặng khoảng 30 kg, hôm 8.4 đã đào thoát khỏi chuồng ở một sở thú và chạy trốn suốt những ngày qua. Giới hữu trách đã triển khai hàng trăm cảnh sát, binh sĩ, thiết bị bay không người lái (drone) và camera hồng ngoại để lần theo dấu vết của con sói xổng chuồng.

Không ít lần tung tích của con sói được phát hiện, nhưng con vật vẫn xoay xở chạy thoát.

Cuối cùng, con sói cũng bị bắt lại vào rạng sáng 17.4, với thông báo của chính quyền thành phố Daejeon viết trên mạng xã hội X: "Chào mừng trở lại, #Neukgu!"

Hãng thông tấn Yonhap News dẫn lời giới chức thành phố cho biết lực lượng chức năng lần ra dấu vết con sói sau khi nhận được tin trình báo rằng con vật đang ở trong một công viên tại Daejeon.

Giới chức đã bắn thuốc mê và thành công hạ gục Neukgu. Chính quyền thành phố đăng một đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ đưa con vật trong trạng thái bị chuốc thuốc mê vào lồng.

Kết quả kiểm tra của phía thú y cũng xác nhận nhịp tim và thân nhiệt của con sói đều trong ngưỡng bình thường.

Sói Neukgu (2 tuổi) đã đào thoát khỏi sở thú bằng cách dùng móng vuốt đào hang chui khỏi chuồng và làm hư hại hàng rào.

Vụ việc đã buộc một trường tiểu học địa phương phải đóng cửa vì lo ngại an toàn.

Một con sư tử núi tên Bborong bị bắn chết sau khi xổng khỏi chuồng tại cùng một sở thú hồi năm 2018.

Tin liên quan

Chó sói thoát khỏi vườn thú gây xôn xao, Tổng thống Hàn Quốc phải lên tiếng

Chó sói thoát khỏi vườn thú gây xôn xao, Tổng thống Hàn Quốc phải lên tiếng

Một con sói thoát khỏi vườn thú ở Hàn Quốc đã lang thang ngoài đường suốt vài ngày qua, thu hút sự chú ý của công chúng và thậm chí khiến Tổng thống Lee Jae-myung lên tiếng bày tỏ lo ngại.

Bất ngờ từ kết quả phân tích Vải liệm Turin

Khi bóng tối vượt qua ánh sáng

Khám phá thêm chủ đề

sói xổng chuồng sói Neukgu thành phố Daejeon Hàn Quốc
