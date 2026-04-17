Bắt được sói xổng chuồng ở Hàn Quốc

Bức ảnh cho thấy sói Neukgu đang được kiểm tra sức khỏe sau thời gian đào thoát bên ngoài

Con sói đực còn non, tên Neukgu, nặng khoảng 30 kg, hôm 8.4 đã đào thoát khỏi chuồng ở một sở thú và chạy trốn suốt những ngày qua. Giới hữu trách đã triển khai hàng trăm cảnh sát, binh sĩ, thiết bị bay không người lái (drone) và camera hồng ngoại để lần theo dấu vết của con sói xổng chuồng.

Không ít lần tung tích của con sói được phát hiện, nhưng con vật vẫn xoay xở chạy thoát.

Cuối cùng, con sói cũng bị bắt lại vào rạng sáng 17.4, với thông báo của chính quyền thành phố Daejeon viết trên mạng xã hội X: "Chào mừng trở lại, #Neukgu!"

Hãng thông tấn Yonhap News dẫn lời giới chức thành phố cho biết lực lượng chức năng lần ra dấu vết con sói sau khi nhận được tin trình báo rằng con vật đang ở trong một công viên tại Daejeon.

Giới chức đã bắn thuốc mê và thành công hạ gục Neukgu. Chính quyền thành phố đăng một đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ đưa con vật trong trạng thái bị chuốc thuốc mê vào lồng.

Kết quả kiểm tra của phía thú y cũng xác nhận nhịp tim và thân nhiệt của con sói đều trong ngưỡng bình thường.

Sói Neukgu (2 tuổi) đã đào thoát khỏi sở thú bằng cách dùng móng vuốt đào hang chui khỏi chuồng và làm hư hại hàng rào.

Vụ việc đã buộc một trường tiểu học địa phương phải đóng cửa vì lo ngại an toàn.

Một con sư tử núi tên Bborong bị bắn chết sau khi xổng khỏi chuồng tại cùng một sở thú hồi năm 2018.