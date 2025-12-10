Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Bắt gần 30.000 vòng bi nghi hàng giả mạo nhãn hiệu bán qua Facebook

Hoàng Phan
Hoàng Phan
10/12/2025 13:42 GMT+7

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đang tạm giữ 29.886 vòng bi nghi là hàng giả mạo nhãn hiệu để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27.11, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam, tại số 751 Nguyễn Đức Thuận (Gia Lâm) nhưng kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ BT-38 Lan Viên 2 (Đặng Xá, Thuận An) nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bắt gần 30.000 vòng bi nghi hàng giả mạo nhãn hiệu bán qua Facebook- Ảnh 1.

Quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ vòng bi giả mạo để xác minh, điều tra

ẢNH: KHÁNH HOÀNG

Cơ quan chức năng xác định Công ty Minh Ngọc Việt Nam sử dụng tài khoản Facebook "MinhNgocVongBi" đăng tải, giới thiệu, bán sản phẩm mang nhãn hiệu SKF.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thành Thuỷ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam thừa nhận toàn bộ hình ảnh vòng bi SKF đăng trên mạng xã hội do cá nhân tự chụp tại kho hàng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.

Phối hợp với Công ty Luật TNHH T&G - đại diện nhãn hiệu SKF, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra địa điểm kinh doanh thực tế và phát hiện: 62 chiếc vòng bi cỡ lớn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF; 29.824 chiếc vòng bi SKF các loại nghi giả mạo nhãn hiệu SKF.

Đây là vụ việc được Đội Quản lý thị trường số 1 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Khám phá thêm chủ đề

hàng giả mạo nhãn hiệu Đội Quản lý thị trường số 1 Cục QLTT Trong Nước Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội
