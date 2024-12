Bắt giam 2 bị can cầm đầu nhóm người dùng súng, gạch đá tấn công nhà dân

Ngày 6.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Long Nam (24 tuổi) và Phạm Minh Thông (23 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là 2 bị can cầm đầu nhóm người dùng súng, gạch đá tấn công nhà dân gây xôn xao dư luận vừa qua.

Bị can Huỳnh Long Nam nghe công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 18 giờ ngày 22.11, Nam rủ nhiều thanh thiếu niên (trong đó có Thông) mang hung khí gồm súng và dao tự chế đến nhà anh N.D.P (40 tuổi, ở ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, H.Long Hồ). Đến nơi, Nam bắn 2 phát súng ngoài cổng rào, những người đi chung ném gạch vào hướng cổng rào. Sau đó, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của người dân, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, xác minh, truy tìm những người có liên quan; đồng thời khám nghiệm hiện trường.

Bị can Phạm Minh Thông tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Qua điều tra, công an mời những người có liên quan lên làm rõ, thu giữ nhiều tang vật gồm 1 súng săn, 1 súng bắn pháo, 10 trái banh pháo và 3 dao tự chế.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do anh N.D.P cùng nhiều người khác tìm Nam đòi nợ và gọi điện thách thức nên Nam tức giận, rủ thêm nhiều người tìm đến nhà anh gây rối.

Nhóm người do 2 bị can nêu trên cầm đầu tấn công nhà dân vào tối 22.11 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ kêu gọi những người có liên quan vụ dùng súng, hung khí tấn công nhà dân nêu trên nhanh chóng đến cơ quan này để phối hợp làm rõ.