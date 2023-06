Bắt giam 2 bị can đang tại ngoại tiếp tục trộm máy phát điện của TTYT

Ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Hoàng Vũ (20 tuổi), Mai Văn Tấn Đạt (19 tuổi, cùng ngụ H.Mang Thít) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 2 bị can đã trộm máy phát điện của Trung tâm y tế (TTYT) H.Mang Thít.

2 bị can Mai Văn Tấn Đạt (trái) và Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, Công an H.Mang Thít tiếp nhận tin báo của cán bộ TTYT H.Mang Thít về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một máy phát điện có giá trị gần 45 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Hoàng Vũ và Mai Văn Tấn Đạt là nghi phạm nên mời về cơ quan làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, Vũ và Đạt khai nhận vào khoảng 11 giờ ngày 5.5, Vũ điều khiển xe máy đến nhà của Đạt chơi, sau đó bàn bạc, thống nhất đi đến TTYT H.Mang Thít cũ (tọa lạc khóm 4, TT.Cái Nhum, H.Mang Thít) để trộm cắp tài sản. Đến nơi, cả 2 mở cổng rào TTYT, dùng dụng cụ mang theo tháo ốc vít lấy trộm một máy phát điện nặng 124,5 kg tại khu vực cầu thang.

Sau khi lấy trộm, Vũ và Đạt nhanh chóng chở máy phát điện đem bán ở một tiệm thu mua phế liệu thuộc TT.Cái Nhum, H.Mang Thít với giá 1,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Tang vật được lực lượng công an thu hồi NAM LONG

Theo cơ quan công an, Vũ và Đạt đều nghiện ma túy. Cả 2 đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, nhưng trong thời gian này lại tiếp tục phạm tội.

Riêng Vũ từng bị Công an H.Mang Thít ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ trộm cắp máy phát điện của TTYT đang được được Công an H.Mang Thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.