Bắt giam bị can hủy hoại hơn 2.200 gốc atiso của người dân

Ngày 7.3, Công an H.Lạc Dương cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Quyên (quê Thái Bình, đang tạm trú tại P.5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản liên quan vụ chặt phá hơn 2.200 gốc atiso của người dân.

Đọc lệnh bắt giam nghi phạm Quyên (áo đen) CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào tháng 11.2021, Quyên có mua thửa đất diện tích hơn 4.700 m2 tại Đạ Sar (Lạc Dương) của bà Phụng (ngụ P.6, TP.Đà Lạt). Tuy nhiên, diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của bà Loan (ngụ P.12, TP.Đà Lạt), bị Nguyễn Hà Vy, Phan Thị Kim Lộc (cùng ngụ P.12) và Nguyễn Ngọc Huyền My (ngụ P.9, cùng TP.Đà Lạt) lừa đảo làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng cho bà Phụng. Khi biết sự việc, bà Loan đã tố cáo lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và ngày 17.11.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Vy, Lộc và My về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khi thấy gia đình bà Loan canh tác cây atiso trên thửa đất đã mua lại từ bà Phụng, Quyên đã nhiều lần thương lượng mua lại toàn bộ số hoa màu cùng các vật dụng trên đất nhưng bà Loan không chấp nhận. Lý do đất đang có tranh chấp, hiện đang đợi cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quyên thuê người chặt phá hơn 2.200 cây atiso của bà Loan CÔNG AN CUNG CẤP

Thế nhưng, vào các ngày 14 và 16.12. 2021, Quyên đã thuê người vào chặt phá hơn 2.200 cây atiso của gia đình bà Loan. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 114 triệu đồng.

Sau quá trình thu thập tài liệu và kết quả điều tra bước đầu, thấy đủ căn cứ nên Công an H.Lạc Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quyên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án cùng các nghi phạm có liên quan vụ hủy hoại hơn 2.200 gốc atiso.