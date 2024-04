Bắt giam cặp bài trùng trộm cắp 'hoành hành' khu vực biển Đà Nẵng

Trưa 17.4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp bài trùng trộm cắp.



Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Sơn Trà cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Quốc Minh (biệt danh "Cu Lố", 35 tuổi, ngụ P.An Hải Tây) và Trần Quốc Linh (biệt danh "Cu Liều", 31 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn Q.Sơn Trà xảy ra nhiều vụ trộm cắp với tài sản giá trị lớn, cùng thời điểm, tại Q.Ngũ Hành Sơn cũng có nhiều nhà phố, biệt thự bị đột nhập với cùng thủ đoạn.

2 nghi phạm bị Công an Q.Sơn Trà bắt giữ NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Sơn Trà sau khi xác minh đã đề xuất và được lãnh đạo công an quận cho xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện để đấu tranh với phương thức, thủ đoạn gây án tinh vi của nghi phạm.

Sau thời gian truy xét, sáng 16.4, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp công an 4 phường An Hải Tây, An Hải Bắc, Phước Mỹ và An Hải Đông mật phục, bắt quả tang Trần Quốc Minh và Trần Quốc Linh đang đột nhập căn nhà trên đường Lê Quang Đạo (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận Minh đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng Linh gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản. Hiện Công an Q.Sơn Trà đã xác định được 6 vụ trộm cắp với giá trị lớn do cặp bài trùng này gây ra ở khu vực biển Đà Nẵng (Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn).