Bắt giam chủ cơ sở bán thịt heo bệnh vào bếp ăn trường mầm non

Phan Hậu
18/04/2026 09:32 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giam ông Nguyễn Văn Thành, chủ hộ kinh doanh tại Thái Nguyên, đề điều tra về hành vi bán thịt heo bệnh vào bếp ăn bán trú trường mầm non.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phát hiện thịt lợn bệnh trong bếp ăn bán trú, ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bắt giam chủ cơ sở bán thịt lợn bệnh vào bếp ăn bán trú mầm non - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thành (áo xanh) chủ cơ sở bán thịt heo bệnh cho Trường mầm non Hòa Bình bị bắt giam cùng 2 đồng phạm

ẢNH: CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người gồm: ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi), chủ hộ kinh doanh thực phẩm, trú tại xã Vô Tranh; bà Nguyễn Thị Tâm (45 tuổi), trú tại xã Nam Hòa (Thái Nguyên), nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Hòa và bà Trần Thị Hằng (44 tuổi), trú tại phường Linh Sơn (Thái Nguyên), là kế toán Trường mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa.

Vụ án xuất phát từ việc phụ huynh học sinh Trường mầm non Hòa Bình phát hiện thịt heo mà nhà trường sử dụng có màu vàng lạ bất thường. Mẫu thịt sau đó được phụ huynh, nhà trường mang đi kiểm nghiệm cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi và vi khuẩn E.coli. Số thịt heo bệnh nói trên do hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Thành cung cấp.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thịt heo bệnh vào bếp ăn bán trú trường học.

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín.

Trong các năm học từ 2022 - 2026 đến nay, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn H.Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cũ.

Tại Trường mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024 - 2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua trong tháng; việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10.2024 đến tháng 3.2026.

Sau khi thu thập được chứng cứ ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội "đưa hối lộ"; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm về tội "nhận hối lộ". Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng.

Cũng liên quan đến vụ việc phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi trong bếp ăn bán trú Trường mầm non Hòa Bình, ngày 8.4, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lăng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Bình.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh Khoái bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày để phục công tác điều tra, xác minh liên quan đến nguồn gốc số thịt heo bệnh do phụ huynh phát hiện tại bếp ăn bán trú của nhà trường.

Trong vụ việc này, ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Đảng ủy xã Văn Lăng thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ Trường mầm non Hòa Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, trong đó tập trung xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tin liên quan

Vụ thịt lợn bệnh trong bếp ăn trường mầm non: Tạm đình chỉ hiệu trưởng để điều tra

Vụ thịt lợn bệnh trong bếp ăn trường mầm non: Tạm đình chỉ hiệu trưởng để điều tra

UBND xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Bình, liên quan đến vụ việc phát hiện thịt lợn bệnh trong bếp ăn bán trú tại trường.

