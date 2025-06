Bắt giam chủ cửa hàng giày dép Tùng Moscow

Ngày 11.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khánh Tùng (52 tuổi, ngụ P.Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An), để điều tra về hành vi buôn lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Tùng Moscow ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Nguyễn Khánh Tùng chính là ông chủ của cửa hàng giày dép nổi tiếng Tùng Moscow trên đường Lê Hoàn (P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa). Tùng Moscow là cửa hàng lớn, nằm trên tuyến đường đắt đỏ nhất ở TP.Thanh Hóa, được biết đến là nơi buôn bán các loại giày dép nổi tiếng mang thương hiệu Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry.

Trước đó, ngày 28.5, lực lượng của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra hành chính cửa hàng Tùng Moscow phát hiện hàng trăm sản phẩm giày dép, ví, thắt lưng có dấu hiệu giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng trên.

Tiến hành điều tra, làm rõ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Khánh Tùng đã thuê L.C.L (33 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, H.Thanh Chương, Nghệ An) quản lý hoạt động cửa hàng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, các sản phẩm bán tại cửa hàng Tùng Moscow là hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài giả nhãn hiệu, Nguyễn Khánh Tùng đã đặt mua các sản phẩm mang nhãn hiệu T.MOSCOW tại một nhà xưởng ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục hải quan, đưa về cửa hàng để bán.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.