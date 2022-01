Bắt giám đốc CDC Bắc Giang liên quan vụ Công ty Việt Á

Mở rộng điều tra vụ sai phạm mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, chiều 21.1, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bắc Giang; Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh (có trụ sở tại Bắc Giang) và Phan Thị Khánh Vân (chị ruột Văn), để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.





C03 xác định bị can Lâm Văn Tuấn đã có hành vi thông đồng với Phan Huy Văn, Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định của luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị 148 tỉ đồng. Phan Huy Văn và Phan Thị Khánh Vân còn nhận trên 44 tỉ đồng tiền % ngoài hợp đồng do Công ty Việt Á chuyển, Phan Thị Khánh Vân sau đó đã chi một phần tiền cho Lâm Văn Tuấn.