Bắt Giám đốc CDC Hậu Giang, Hà Giang do sai phạm liên quan Công ty Việt Á

Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 222 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Lực lượng chức năng cũng khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Lành.

Cùng hành vi trên, 2 thuộc cấp của ông Lành là ông Hà Tấn Bình Đẳng, Trưởng khoa Xét nghiệm (XN), chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, Trưởng khoa Dược - vật tư y tế, cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi làm việc, nhà riêng.

Theo các quyết định khởi tố, từ năm 2020 - 2021, ông Lành đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, ông Lành đã chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục nhằm mục đích cho Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) trúng thầu các gói thầu mua sắm kit test XN Covid-19. Còn ông Đẳng, bà Đoan thông qua việc tham mưu, đề xuất, dự trù mua sắm kit test để hoàn thiện, thực hiện hồ sơ, thủ tục nhằm hợp thức cho Công ty Việt Á trúng thầu các gói thầu mua sắm kit test.





Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Trần Tuấn (51 tuổi), Giám đốc CDC tỉnh Hà Giang, để điều tra về tội “nhận hối lộ”, theo quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự. Hai thuộc cấp của ông Tuấn là Phan Thị Nga (51 tuổi, Trưởng khoa XN) và Tô Minh Huệ (50 tuổi, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), cũng bị khởi tố, bắt giam cùng tội danh trên.

Theo thông tin ban đầu, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, CDC Hà Giang đã ứng trước sinh phẩm của Công ty Việt Á để sử dụng, sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm để ký kết hợp đồng, thanh toán tiền mua sinh phẩm. Trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kit XN của Công ty Việt Á, các bị can trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Hà Giang đã công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit XN… của các đơn vị y tế Hà Giang liên quan đến Công ty Việt Á. Theo đó, trong 2 năm 2020 và 2021, Công ty Việt Á đã trúng 4 gói thầu cung ứng sinh phẩm, hóa chất XN kit test dùng cho hệ thống máy XN RT-PCR cho CDC Hà Giang, với tổng trị giá hơn 6,3 tỉ đồng. Ông Tuấn, bà Nga và bà Huệ thừa nhận đã nhận 770 triệu đồng tiền mặt từ Công ty Việt Á. CDC Hà Giang cũng nhận quà tặng từ Công ty Việt Á là hơn 5.000 kit XN, trị giá khoảng 210 triệu đồng.