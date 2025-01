Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 18.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Trần Vũ Quyết (40 tuổi), Giám đốc điều hành Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông (địa chỉ tại xã Tượng Sơn, H.Nông Cống, Thanh Hóa), và Lê Xuân Sơn (42 tuổi), kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình MêKông, để điều tra về hành vi trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa là đơn vị điều tra vụ án đã xác định quá trình khai thác đất (mỏ đất tại xã Tượng Sơn), các bị can trên đã xuất bán khối lượng lớn đất san lấp nhưng không xuất hóa đơn.

Cụ thể, Trần Vũ Quyết chỉ đạo cấp dưới trong công ty, trong đó có Lê Xuân Sơn khi bán đất san lấp tại mỏ thì chỉ xuất hóa đơn số lượng hàng hóa nhất định mà không xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

Từ quý 3/2021 đến quý 4/2023, các bị can đã không xuất hóa đơn theo quy định hàng trăm m3 đất để trốn thuế với tổng số tiền 2,1 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định, các bị can đã trốn nộp phí bảo vệ môi trường với số tiền 726 triệu đồng.