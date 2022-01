Bắt giám giám đốc công ty Trường Huy chiếm đoạt gần 156 tỉ đồng

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Phạm Vũ Phương (43 tuổi). Bị can Phương là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy.