Ngày Đà Nẵng mưa ngập, dân 'rốn lũ' dậy sớm khăn gói đi sơ tán

Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng nay (5.11) đã khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ngập lụt nặng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 10 giờ ngày 5.11, tại các khu dân cư tổ 36, 37, 38 đường Mẹ Suốt có nhiều nhà dân bị ngập sâu. Lực lượng quân đội, công an đã sơ tán nhiều hộ dân có nhà ngập sâu đến nơi an toàn.

Lực lượng vũ trang có mặt tại vùng rốn lũ đường Mẹ Suốt để hỗ trợ, đưa người dân đi sơ tán H.Đ

Nước ở khu vực đường Mẹ Suốt đang dâng cao, chính quyền địa phương liên tục phát đi cảnh báo nguy hiểm H.Đ

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Hòa Khánh Nam cho biết Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, Công an P.Hòa Khánh Nam đã có mặt tại khu vực ngập lụt từ mờ sáng để giúp người dân di chuyển đồ đạc lên cao. Đặc biệt, lực lượng công an đã giăng dây cảnh báo, cấm không cho các phương tiện di chuyển qua đoạn đường ngập sâu.

"Hiện nước ở khu vực đường Mẹ Suốt đang dâng, vì vậy các lực lượng vẫn đang cấp tập sơ tán người dân ở những nơi có khả năng ngập nặng đến nơi an toàn", lãnh đạo UBND P.Hòa Khánh Nam thông tin.

Bộ đội lội nước vào khu dân cư tổ 37 P.Hòa Khánh Nam, nơi đang bị ngập lụt, để đưa xe máy người dân đến nơi cao hơn H.Đ

Bộ đội, công an giúp dân kê cao đồ đạc H.Đ

Đưa thiết bị, vật dụng lên cao H.Đ

Nước đang dâng lên, nhiều nhà dân trong kiệt đường Mẹ Suốt bị ngập, chính quyền địa phương đang cấp tập sơ tán dân H.Đ

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, sáng nay 5.11, tại các quận, huyện của TP.Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to, mưa rất to. Từ 10 - 12 giờ trưa nay, tại các nơi trên địa bàn thành phố tiếp tục còn có mưa vừa, mưa to, rất to. Lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Người dân cần theo dõi liên tục các bản tin chính thức và bản tin nhanh về mưa lớn để có các thông tin kịp thời. Do mưa cường độ lớn, tập trung trong thời đoạn ngắn nên có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và các khu đô thị trên địa bàn thành phố, gây cản trở giao thông và thiệt hại tài sản; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.