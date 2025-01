Bắt giam hai vợ chồng lập 9 công ty sản xuất, tiêu thụ phân bón giả

Ngày 22.1, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

4 bị can bị bắt gồm: Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương (địa chỉ tỉnh Bình Định); Bùi Minh Chánh (42 tuổi, chồng bà My), Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA (địa chỉ ở tỉnh Long An); Võ Thị Hồng Nhung (33 tuổi), kế toán tổng hợp và Nguyễn Dương Thịnh (36 tuổi), kế toán kho của Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương.

Nguyễn Thị Cẩm My (bên trái) bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một số đại lý kinh doanh trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu mua bán phân bón giả. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh có liên quan 2 công ty trên ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Bình Định, TP.HCM…

Qua kiểm tra, khám xét, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Cơ quan chức năng khám xét một kho hàng phân bón liên quan trong vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo khai nhận ban đầu của các bị can, trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón, do giá nguyên liệu kali nhập ngoại tăng cao, khan hiếm, để giảm chi phí sản xuất, tăng cạnh tranh giá bán, lợi nhuận, hai công ty trên đã sản xuất, đưa ra thị trường phân bón NPK hàm lượng kali thấp, có loại không có hàm lượng kali.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong hai năm 2023 và 2024, các bị can đã sản xuất, bán ra thị trường hàng chục ngàn tấn phân bón giả.

Trong quá trình kinh doanh, hai vợ chồng Chánh và My thành lập thêm 7 công ty khác nhằm quảng cáo và đưa phân bón giả phân phối đến 187 đại lý của 12 tỉnh, thành phố. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ án theo quy định.