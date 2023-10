Bắt giam Ngọc Trinh: Bài học cảnh tỉnh cho hành vi bất chấp 'câu view'

Vì sao Ngọc Trinh bị bắt giam?

Công an TP.HCM xác định việc Ngọc Trinh biểu diễn mô tô xảy ra trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Những lần biểu diễn, Ngọc Trinh đều cho quay phim, biên tập và đăng clip lên các tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi.

Việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip nêu trên ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh, trật tự và an toàn xã hội; gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng; ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.

Các clip cũng có nội dung phản cảm, vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ TT-TT, do vậy cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời.