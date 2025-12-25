Bắt giữ 1.500 sản phẩm không rõ nguồn gốc bán qua thương mại điện tử

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, ngày 24.12, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ 1.500 chiếc áo sơ mi nam là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Đây là vụ việc được phát hiện trên môi trường thương mại điện tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện một tài khoản mạng xã hội có tên "H.T.M" đăng tải bài viết giới thiệu, chào bán sản phẩm quần áo.

Qua công tác thẩm tra, xác minh, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh N.T.T do ông T. làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang kinh doanh 1.500 chiếc áo sơ mi nam, đều còn mới, chưa qua sử dụng, không có bao bì hàng hóa. Trên các sản phẩm không thể hiện thông tin về nguồn gốc, nơi sản xuất, xuất xứ theo quy định.

Trước đó, ngày 16.12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 613/KH-QLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo đó, ngoài kiểm tra thị trường truyền thống, lực lượng quản lý thị trường sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, kiểm tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.