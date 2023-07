Bắt giữ 2 nghi phạm giết người rồi bỏ trốn ra nước ngoài

Ngày 13.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Hồ Ngọc Sao (37 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (29 tuổi, đều ngụ xã Hưng Phúc, H.Hưng Nguyên, Nghệ An), để điều tra hành vi giết người.



Hai nghi phạm Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế sau khi bị bắt giữ CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN CUNG CẤP

Trước đó, đêm 8.5, anh Nguyễn Xuân H. (43 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, H.Hưng Nguyên) cùng một số người bạn đến ăn uống tại một nhà hàng ở xã Châu Nhân (H.Hưng Nguyên).

Tại đây, nhóm anh H. có xảy ra va chạm, mâu thuẫn với Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế cũng đang ngồi ăn uống cùng nhà hàng. Sao và Thế sau đó đã dùng chém nhiều nhát vào người anh H. rồi rời khỏi hiện trường. Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra án mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy bắt các thủ phạm.

Tuy nhiên, sau khi gây án, công an xác định Sao và Thế đã vượt biên theo đường tiểu ngạch để trốn ra nước ngoài.

Sau 2 tháng điều tra, truy bắt, Công an Nghệ An phối hợp công an một số tỉnh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ Sao và Thế khi cả hai đang lẩn trốn tại Campuchia.

Hiện cả 2 nghi phạm này đã được di lý về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an về hành vi giết người.