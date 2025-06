Bắt giữ 2 người đột nhập cửa hàng, trộm 87 điện thoại di động

Ngày 17.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Vĩnh Khang (21 tuổi, ở P.8, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và Ngô Văn Nuôi (27 tuổi, ở P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 2 bị can đột nhập cửa hàng điện máy trộm 87 điện thoại di động.

2 bị can Ngô Văn Nuôi và Lê Vĩnh Khang tại cơ quan công an Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 11.3, anh N.V.A. (28 tuổi, ở xã Tân Lược, H.Bình Tân, Vĩnh Long) đến công an trình báo, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 10.3, cửa hàng Đ.M.X. (ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, H.Bình Tân) bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm 87 điện thoại di động các loại, tổng trị giá hơn 870 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Tân Lược và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các tổ công tác truy tìm thủ phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ được Khang và Nuôi khi cả 2 đang lẩn trốn trên địa bàn P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long.

Qua làm việc, Khang và Nuôi đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận mục đích của việc trộm cắp tài sản là để có tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ đột nhập cửa hàng điện máy, trộm 87 điện thoại di động.