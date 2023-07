Bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt trong vụ tấn công khủng bố ở Đắk Lắk

Tối 15.7, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt được 3 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 15 giờ ngày 15.7, lực lượng công an phát hiện có 3 người nghi vấn đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc thôn 11, xã Ea Lê, H.Ea Súp.

Công an H.Ea Súp đã xác định, tiến hành truy đuổi, bắt giữ được 3 bị can gồm: Y Jũ Niê (55 tuổi, trú buôn Kang, xã Ea Knuếch, H.Krông Pắk), Nay Yên (53 tuổi) và Nay Tam (49 tuổi, cùng trú xã Cư Pơng, H.Krông Búk, Đắk Lắk).

2 bị can Nay Tam (trái) và Nay Yên bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Cả 3 bị can đều có liên quan vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, H.Cư Kuin vào ngày 11.6; bị khởi tố và truy nã đặc biệt về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Ngoài 3 bị can vừa bị bắt, Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy nã 3 bị can còn lại gồm: Y Khing Liêng (31 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Krông Bông), Nay Dương (55 tuổi, trú xã Cư Pơng, H.Krông Búk) và Y Hoăl Êban (53 tuổi, trú tại buôn Ea Mắp, TT.Ea Pốk, H.Cư Mgar).

Bị can Y Jũ Niê tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã phản ánh, rạng sáng 11.6, một nhóm khủng bố dùng súng và bom xăng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, H.Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến 6 cán bộ công an, lãnh đạo xã hy sinh và 3 người dân tử vong.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 90 bị can để điều tra về các tội: khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đồng thời, Công an Đắk Lắk phát lệnh truy nã đặc biệt đối với 6 bị can gồm: Nay Tam, Nay Dương, Nay Yên, Y Khing Liêng, Y Hoăl Êban và Y Jũ Niê.