Bắt giữ 3 nghi can làm giả bằng tốt nghiệp, tem kiểm định xe cơ giới

Ngày 2.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự 3 nghi can, để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Máy tính, máy in dùng để làm giả con dấu, tài liệu C.A

3 nghi can bị tạm giữ gồm: Thái Thanh Minh (60 tuổi), Hồ Văn Hòa (53 tuổi) và Nguyễn Hồng Lĩnh (53 tuổi, đều ngụ TP.Vinh, Nghệ An).

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định Thái Thanh Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải các loại giấy tờ, bằng, con dấu của cơ quan, tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả.

Để tránh bị phát hiện, Thái Thanh Minh không trực tiếp nhận làm giả con dấu, tài liệu từ người có nhu cầu mà đều làm qua trung gian Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hồng Lĩnh.

Lực lượng công an đã thu giữ 1 bộ máy vi tính, 2 máy in, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, 5 tem kiểm định có hình dấu của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đều được làm giả và hàng trăm phôi giấy khai sinh, đăng ký kết hôn và nhiều giấy tờ khác làm giả.