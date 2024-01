Bắt giữ 4 nghi phạm hành hung thành viên Tổ an ninh xung kích ở Ninh Thuận

Sáng 3.1, Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) thực hiện lệnh bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Huỳnh Thanh Hùng (30 tuổi), Huỳnh Đức Huy (30 tuổi), Huyền Ngọc Phong (32 tuổi) và Ngô Văn Hoan (30 tuổi, cùng ngụ xã Phước Dinh, H.Thuận Nam), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Công an H.Thuận Nam đọc lệnh bắt giữ 4 nghi phạm hành hung các thành viên tổ an ninh xung kích bị thương CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 1.1, trong lúc ngồi uống bia với nhau, 4 nghi phạm nói trên nhớ lại việc trước đó người nhà của mình bị Tổ an ninh xung kích xã Phước Dinh, H.Thuận Nam xử lý do có sai phạm nên bực tức, sau đó cùng nhau kéo đến chốt trực của Tổ an ninh xung kích xã Phước Dinh để gây sự.

Tại đây, các nghi phạm dùng tay và vật cứng tấn công ông Tô Thành Long và ông Lê Ngọc Đức, là thành viên Tổ an ninh xung kích xã Phước Dinh đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt, khiến cả hai bị thương.

Vụ hành hung thành viên tổ an ninh xung kích đang được Công an H.Thuận Nam tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.