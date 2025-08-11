Bắt giữ 6 người mở 'văn phòng cảnh sát quốc tế' giả ở Ấn Độ

Văn phòng cảnh sát giả ở Noida ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HINDUSTAN TIMES

Tờ The Times of India ngày 11.8 đưa tin 6 người đàn ông vừa bị bắt tại Ấn Độ về cáo buộc lập văn phòng cảnh sát giả ở thành phố Noida (bang Uttar Pradesh) để thu lợi bất chính.

Theo đó, những nghi phạm lập văn phòng tự xưng là "Cục Cảnh sát và Điều tra tội phạm quốc tế", sử dụng đầy đủ logo và đồng phục giống cảnh sát.

Nhóm người này còn lập trang web giới thiệu dịch vụ giúp đưa những công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về, cũng như xử lý các nhiệm vụ khác của cảnh sát có thu phí.

Các nghi phạm gồm Bibhash Chandra, Aragya Adhikari, Babul Chandra Mandal, Pintu Pal, Samapadmal và Ashish Kumar đều đến từ Tây Bengal, trong đó hai người Bibhash và Aragya là cha con và đều có bằng cử nhân. Nhóm nghi phạm thuê một ngôi nhà ở khu 70 ở Noida để lập văn phòng.

Các nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HIDUSTAN TIMES

Phó cảnh sát trưởng Shakti Mohan Avasthy tại khu vực trung tâm Noida cho biết cảnh sát nhận được tin báo về một nhóm người giả mạo cảnh sát để thương lượng việc giải tỏa các công trình lấn chiếm đất.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ 6 người tại văn phòng của họ ở khu 70. Cảnh sát đã thu giữ các con dấu và tài liệu giả, trong đó có các thẻ căn cước, giấy chứng nhận từ nhiều bộ khác nhau.

Cuộc thẩm vấn sau đó cho thấy băng nhóm này đã hoạt động khoảng 2 tháng. "Họ thuê văn phòng ở khu 70, giả danh cảnh sát quốc tế và thu phí cho các dịch vụ như giải tỏa lấn chiếm đất, điều tra vụ việc, hồi hương người bị mắc kẹt và làm thủ tục xin thị thực", một sĩ quan cho biết.

Để tăng thêm độ tin cậy, nhóm này tuyên bố có liên kết quốc tế với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Tổ chức Cảnh sát khu vực Á - Âu (Eurasia Pol).

Cảnh sát cho biết, các nghi phạm còn tuyên bố có văn phòng tại Anh. Tại văn phòng ở khu 70, biển hiệu của họ bắt chước biển hiệu của một sĩ quan cảnh sát, còn logo thì gần giống biểu tượng của cảnh sát bang Uttar Pradesh.

Một sĩ quan cấp cao cho biết cảnh sát Noida và các cơ quan liên bang đều đang điều tra vụ việc vì có thể liên quan các tổ chức quốc tế. Theo cảnh sát, băng nhóm này trước đây từng vận hành một mô hình tương tự ở bang Tây Bengal.