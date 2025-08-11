Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bắt giữ 6 người mở 'văn phòng cảnh sát quốc tế' giả ở Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
11/08/2025 15:09 GMT+7

Cơ quan chức năng Ấn Độ bắt giữ 6 nghi phạm mở văn phòng cảnh sát giả để thu tiền của người dân, trong đường dây bị nghi có thể liên quan tổ chức quốc tế.

Bắt giữ 6 người lập văn phòng cảnh sát giả ở Ấn Độ thu lợi bất chính - Ảnh 1.

Văn phòng cảnh sát giả ở Noida

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HINDUSTAN TIMES

Tờ The Times of India ngày 11.8 đưa tin 6 người đàn ông vừa bị bắt tại Ấn Độ về cáo buộc lập văn phòng cảnh sát giả ở thành phố Noida (bang Uttar Pradesh) để thu lợi bất chính.

Theo đó, những nghi phạm lập văn phòng tự xưng là "Cục Cảnh sát và Điều tra tội phạm quốc tế", sử dụng đầy đủ logo và đồng phục giống cảnh sát.

Nhóm người này còn lập trang web giới thiệu dịch vụ giúp đưa những công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về, cũng như xử lý các nhiệm vụ khác của cảnh sát có thu phí.

Các nghi phạm gồm Bibhash Chandra, Aragya Adhikari, Babul Chandra Mandal, Pintu Pal, Samapadmal và Ashish Kumar đều đến từ Tây Bengal, trong đó hai người Bibhash và Aragya là cha con và đều có bằng cử nhân. Nhóm nghi phạm thuê một ngôi nhà ở khu 70 ở Noida để lập văn phòng. 

Bắt giữ 6 người lập văn phòng cảnh sát giả ở Ấn Độ thu lợi bất chính - Ảnh 2.

Các nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HIDUSTAN TIMES

Phó cảnh sát trưởng Shakti Mohan Avasthy tại khu vực trung tâm Noida cho biết cảnh sát nhận được tin báo về một nhóm người giả mạo cảnh sát để thương lượng việc giải tỏa các công trình lấn chiếm đất.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ 6 người tại văn phòng của họ ở khu 70. Cảnh sát đã thu giữ các con dấu và tài liệu giả, trong đó có các thẻ căn cước, giấy chứng nhận từ nhiều bộ khác nhau.

Cuộc thẩm vấn sau đó cho thấy băng nhóm này đã hoạt động khoảng 2 tháng. "Họ thuê văn phòng ở khu 70, giả danh cảnh sát quốc tế và thu phí cho các dịch vụ như giải tỏa lấn chiếm đất, điều tra vụ việc, hồi hương người bị mắc kẹt và làm thủ tục xin thị thực", một sĩ quan cho biết.

Để tăng thêm độ tin cậy, nhóm này tuyên bố có liên kết quốc tế với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Tổ chức Cảnh sát khu vực Á - Âu (Eurasia Pol).

Cảnh sát cho biết, các nghi phạm còn tuyên bố có văn phòng tại Anh. Tại văn phòng ở khu 70, biển hiệu của họ bắt chước biển hiệu của một sĩ quan cảnh sát, còn logo thì gần giống biểu tượng của cảnh sát bang Uttar Pradesh.

Một sĩ quan cấp cao cho biết cảnh sát Noida và các cơ quan liên bang đều đang điều tra vụ việc vì có thể liên quan các tổ chức quốc tế. Theo cảnh sát, băng nhóm này trước đây từng vận hành một mô hình tương tự ở bang Tây Bengal.

Tin liên quan

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp

Giới chức thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) cho biết đã bắt một nghi phạm cải trang thành lính cứu hỏa và lợi dụng tình hình cháy rừng để âm mưu trộm cắp.

Khám phá thêm chủ đề

cảnh sát giả Ấn Độ Noida văn phòng cảnh sát Bang Uttar Pradesh Eurasia Pol Interpol
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận