Thời sự

Bắt giữ 874 đồng hồ nhãn hiệu Rolex, Cartier, Hublot... nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đan Thanh
31/01/2026 11:16 GMT+7

Lực lượng hải quan vừa bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào, có cất giấu 874 chiếc đồng hồ đeo tay nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với các nhãn hiệu nổi tiếng như Patek Philippe, Rolex, Cartier, Hublot...

Sáng 31.1, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin tới báo chí vụ việc lực lượng hải quan ngăn chặn và bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào, qua Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Bắt giữ 874 đồng hồ nhãn hiệu Rolex, Cartier, Hublot... nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ- Ảnh 1.

Tang vật trong vụ việc

ẢNH: HQ

Cụ thể, ngày 29.1, tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1; Phòng Thu thập xử lý thông tin, giám sát hải quan trực tuyến) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra thực tế 1 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng gồm hàng may mặc, tiêu dùng. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy, ngoài 20 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, có một số mặt hàng khai báo sai và một số mặt hàng không có trong khai báo.

Trong đó, điển hình có 8 mục hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm 874 chiếc đồng hồ của các nhãn hiệu như Patek Philippe, Rolex, Cartier, Hublot... Tất cả số hàng hóa trên đều là hàng mới.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được tài liệu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

