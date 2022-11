Bắt giữ kẻ chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ và học sinh

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra ở Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 60 bị can, trong đó có 17 bị can bị đề nghị truy tố là cán bộ Cục Thuế TP.HCM.