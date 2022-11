An Giang: Bắt bị can đánh phụ nữ trọng thương trong đám giỗ

Ngày 20.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi, ngụ xã Định Thành, H.Thoại Sơn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vinh là người đã đánh một phụ nữ 57 tuổi trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 28.2, Vinh và bà L.T.H (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) cùng dự đám giỗ tại nhà một người quen. Một lúc sau, bà H. ra về và đi ngang bàn tiệc Vinh đang ngồi.

Lúc này, Vinh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đó nên quay sang chửi bà H. Khi bà H. hỏi lý do chửi bà thì Vinh cầm ly thủy tinh trên bàn nhào tới đập mạnh vào đầu bà H. Chưa dừng lại, Vinh dùng tay, chân đấm đá vào người bà H. Sau khi gây thương tích nặng cho nạn nhân, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường.





Sau khi thụ lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Vinh về hành cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11.5, Vinh bị Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ra quyết định truy nã.

Sau thời gian trốn truy nã ở nhiều nơi, mới đây, Vinh về địa phương đầu thú và khai nhận hành vi đánh phụ nữ trọng thương.